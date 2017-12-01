Москва, 1 декабря, 2017, 20:08 — ИА Регнум. В Минэкономразвития полагают, что нефть продолжит дорожать, а мировые рынки — расти, хотя на самом деле для такой уверенности нет особых оснований, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о пересмотре макроэкономических прогнозов на 2018 год.

Неудовлетворительная ситуация

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Если раньше чиновники предполагали, что чёрное золото достигнет стоимости в 43,8 долларов за баррель, то теперь более вероятной им кажется цена в 50 долларов.

«Они уверены, что тенденция к повышению цен на нефть устойчива и продлится в следующем году, — заявил Колташов. — Они также убеждены, что сопряженный с этим рост на фондовом рынке тоже продолжится. Никто не ожидает, что мировая экономика может резко изменить направление. Это, как минимум, неосторожно, так как эти прогнозы могут не сбыться, и мы получим бюджет с большим дефицитом».

Основания для опасений есть, и они весьма серьёзные. В частности, Колташов напомнил, что сегодня на мировом фондовом рынке продолжают надуваться огромные пузыри, которые по своим масштабам в полтора раза превосходят те, что были в 2007 году — в период предкризисного пика.

«На недавнем заседании в ФРС США высказывались серьёзные опасения, — отметил Колташов. — Они остерегаются, что сегодняшние процессы пойдут в обратном направлении и что оптимизм в такой ситуации слишком ненормален и велик. Но наши чиновники страхуются. В своих прогнозах они повышают цену нефти лишь до 50 долларов. В то же время они верят, что рынки будут на подъёме, а это совсем не гарантировано. Могут быть сюрпризы и в КНР, и в британской экономике, и на американском фондовом рынке. В целом есть много зон риска, которые могут изменить ситуацию на рынке нефти в понижательном направлении».

Вместе с тем экономист напомнил, что правительство уже выслушало немало обвинений в том, что, сохраняя заниженную цену на нефть, оно тем самым рассчитывает получить много денег и добиться профицита бюджета. И это в то время, когда экономика нуждается в постоянных денежных стимулах.

«К концу 2017 года появились негативные признаки: прогнозы увольнений на декабрь-январь-февраль, а также общие симптомы снижения уровня жизни и потребления, — констатировал Колташов. — Властям пришлось реагировать на ситуацию. В частности, решениями по материнскому капиталу и специальными выплатами за рождение первого ребенка. Это очевидно антикризисные инициативы, которые говорят об очень непростой ситуации в экономике».

Напомним, что, по словам Максима Орешкина, прогноз цен на нефть необходимо пересмотреть после того, как странам — членам ОПЕК и не входящим в картель другим нефтедобывающим странам удалось достичь соглашения по продлению ограничений на добычу нефти до конца 2018 года. Продление этого соглашения уже привело к продолжению плавного роста мировых цен на нефть. Сегодня в прогнозах МЭР, на основании которых сверстывается федеральный бюджет, среднегодовая цена на нефть в 2018 году заложена на уровне 43,8 долларов за баррель.