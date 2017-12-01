Россия узнала своих соперников по группе ЧМ-2018
Москва, 1 декабря, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 1 декабря в Москве 32 лучшие футбольные сборные мира были распределены на 8 групп финальной стадии ЧМ-2018 в России. Проводить жеребьевку выпала честь одному из величайших голкиперов мира и сборной Англии Гордону Бэнгсу, лучшему бомбардиру «Спартака» Никите Симоняну, Диго Форлану, автору гола «рукой Бога» Диего Армандо Марадоне, экс-тренеру сборной Франции Лорану Блану, легендарному бразильскому защитнику «Милана» Кафу, экс-капитану сборной Испании Карлесу Пуйолю и победителю ЧМ-2006 Фабио Каннаваро.
Группа А Группа E
1. Россия 1. Бразилия
2. Саудовская Аравия 2. Швейцария
3. Египет 3. Коста-Рика
4. Уругвай 4. Сербия
Группа B Группа F
1. Португалия 1. Германия
2. Испания 2. Мексика
3. Марокко 3. Швеция
4. Иран 4. Республика Корея
Группа C Группа G
1. Франция 1. Бельгия
2. Австралия 2. Панама
3. Перу 3. Тунис
4. Дания 4. Англия
Группа D Группа H
1. Аргентина 1. Польша
2. Исландия 2. Сенегал
3. Хорватия 3. Колумбия
4. Нигерия 4. Япония
Напомним, что матчи финальной стадии группового этапа пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матч плей-офф: 1/8 финала — с 30 июня по 3 июля, игры ¼ финала — 6—7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге и Москве 10 и 11 июля соответственно. Наконец, финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.