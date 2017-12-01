Москва, 1 декабря, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 1 декабря в Москве 32 лучшие футбольные сборные мира были распределены на 8 групп финальной стадии ЧМ-2018 в России. Проводить жеребьевку выпала честь одному из величайших голкиперов мира и сборной Англии Гордону Бэнгсу, лучшему бомбардиру «Спартака» Никите Симоняну, Диго Форлану, автору гола «рукой Бога» Диего Армандо Марадоне, экс-тренеру сборной Франции Лорану Блану, легендарному бразильскому защитнику «Милана» Кафу, экс-капитану сборной Испании Карлесу Пуйолю и победителю ЧМ-2006 Фабио Каннаваро.

Футбольный мяч

Группа А Группа E

1. Россия 1. Бразилия

2. Саудовская Аравия 2. Швейцария

3. Египет 3. Коста-Рика

4. Уругвай 4. Сербия

Группа B Группа F

1. Португалия 1. Германия

2. Испания 2. Мексика

3. Марокко 3. Швеция

4. Иран 4. Республика Корея

Группа C Группа G

1. Франция 1. Бельгия

2. Австралия 2. Панама

3. Перу 3. Тунис

4. Дания 4. Англия

Группа D Группа H

1. Аргентина 1. Польша

2. Исландия 2. Сенегал

3. Хорватия 3. Колумбия

4. Нигерия 4. Япония

Напомним, что матчи финальной стадии группового этапа пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матч плей-офф: 1/8 финала — с 30 июня по 3 июля, игры ¼ финала — 6—7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге и Москве 10 и 11 июля соответственно. Наконец, финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.