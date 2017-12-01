Никосия, 1 декабря, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Архиепископ Кипрский Хризостом II в среду выступил в поддержку разделения острова на два унитарных государства. Его заявления тут же вызвали критику со стороны оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Кипра, более известной как AKEL, сообщает сегодня, 1 декабря, кипрское издание Cyprus-Mail.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

Практически все политические силы Кипра отказались в замешательстве ввиду комментариев архиепископа на встрече для обсуждения проблем молодежи, организованной неправительственной кипрской организацией «Реакция» и Банком Кипра.

По мнению кипрского архиепископа, большинство греков-киприотов в возрасте до 50 лет вообще не считают федеративное решение для Кипра работоспособным. Сам предстоятель Кипрской православной церкви отметил, что он был бы не против разделения острова на два самостоятельных государства, если бы это было возможно. Об этом Хризостом II сообщил в среду в эфире радио Cybc, поясняя, что унитарное государство было бы его личным предпочтением для Республики Кипр.

Учитывая, что политическое руководство острова приняло бизональный федеративный подход в качестве официальной концепции разрешения кипрского конфликта, «чтобы не разделять народ», Священный Синод в целом согласился с этим.

На вопрос о том, имел ли он в виду два государства в составе федерации, архиепископ ответил: «Если нет хорошего решения кипрской проблемы, то ее нерешение — это тоже хорошее решение». Хризостом II отметил, что на данный момент он не видит такого решения кипрского вопроса, которое принял бы плебисцит.

В ответ на это генеральный секретарь коммунистической партии Кипра Андрос Киприану заявил, что комментарии архиепископа «очень опасны», так как церковный лидер, похоже, готов с легкостью списать со счетов значительную часть острова.

«Хуже всего то, что в глазах народа он представляется более патриотичным, чем все мы», — добавил политик.

«Наша цель была и всегда будет состоять в воссоединении Кипра, мы должны найти путь для греков‑ и турок-киприотов, маронитов и армян жить вместе на нашей общей родине в мире, безопасности и стабильности, — подчеркнул Киприану. — Неспособность некоторых понять эту реальность подталкивает их к опасным и разрушительным выводам, и если эти позиции будут приняты, я очень боюсь, что они вызовут огромные проблемы для Кипра и кипрского сообщества в целом».

Киприану призвал остальные политические партии, которые до сих пор предпочли промолчать по поводу комментариев церковного лидера, прояснить свои позиции по кипрскому вопросу.