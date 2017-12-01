Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал ускорить практическую реализацию создания Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Специального счета ШОС.

Government.ru Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС в узком составе

Такое заявление Дмитрий Медведев сделал 1 декабря в Сочи на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств ШОС.

«Нам предстоит еще договориться по целому ряду вопросов, в том числе по отдельным механизмам экономического сотрудничества внутри ШОС, потому что дискуссии о Банке ШОС, о специальном счете ШОС ведутся последние лет десять, я на каждом мероприятии слышу об этом выступления моих коллег и сам на эту тему выступал и выступаю», — сказал Дмитрий Медведев.

«Здесь уже пора все переводить в плоскость договоренностей, а не толочь воду в ступе», — подчеркнул глава российского правительства.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что ряд стран — участниц ЕврАзЭС не являются участниками ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и пакистанский премьер-министр Шахид Какан Аббаси 30 ноября договорились умножить усилия в строительстве трансграничного экономического коридора на встрече глав правительств стран ШОС в российском Сочи.