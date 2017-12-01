Москва, 1 декабря, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации собирается пересмотреть свой макроэкономический прогноз на 2018 год в целом, повысив оценку среднегодовой цены на нефть выше $50 за баррель. Такое заявление сделал сегодня, 1 декабря, министр экономического развития Максим Орешкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам чиновника, прогноз необходимо пересмотреть после того, как странам — членам ОПЕК и не входящим в картель другим нефтедобывающим странам удалось достичь соглашения по продлению ограничений на добычу нефти до конца 2018 года. Продление этого соглашения уже привело к продолжению плавного роста мировых цен на нефть.

Так, баррель североморской смеси марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже сегодня стоит порядка $63,55.

На данный момент в прогнозах МЭР, на основании которых сверстывается федеральный бюджет, среднегодовая цена на нефть в 2018 году заложена на уровне $43,8 за баррель.

«Заключение сделки с ОПЕК точно означает, что мы будем пересматривать прогноз по ценам на нефть на 2018 год в положительную сторону», — пояснил Орешкин.

Журналисты уточнили у министра, будет ли прогнозная цена выше $50. Орешкин ответил утвердительно.

Чтобы пересмотреть прогноз МЭР, нужно больше статистических данных по 2017 году, пояснил министр. В частности, необходимы первые оценки по годовой динамике ВВП.