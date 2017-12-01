Москва, 1 декабря, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В ИА REGNUM поступил ответ журналиста Максима Шевченко на опубликованный на нашем сайте материал «Визит Железняка в Армению пришёлся как нельзя кстати», где Шевченко просит опровергнуть цитату, в которой он утверждает, что армяне — враги России. На самом деле, в материале была цитата одного из армянских журналистов, который попросил прокомментировать заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия», члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка высказывания Шевченко, где и были процитированы слова, которые Шевченко, по словам армянского журналиста, якобы произнёс в эфире одного из федеральных телеканалов.

Стоп-кадр передачи «Время покажет» Максим Шевченко

«Уважаемая редакция!

Я с удивлением прочитал на вашем сайте гнусную клевету и ложь в отношении меня. Якобы я сказал, что «армяне — враги России».

Это наглая ложь. Вот источник, который приводит диалог, из которого был вырван этот выдуманный пассаж, включая видео…

https://onkavkaz.com/news/1988-skandal-armjanskie-smi-obvinili-maksima-shevchenko-v-tom-chto-on-jakoby-objavil-armjan-vragami-.html

Как видите, никакого заявления о том, что «армяне — враги России» не было и не могло быть, поскольку оно полностью противоречит моим взглядам интернационалиста», — написал Шевченко.