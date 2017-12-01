Москва, 1 декабря, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Из-за ухудшения погодных условий до исхода 1 декабря поезда на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальными интервалами, сообщает 1 декабря Telegram-канал МЦК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Информационная стойка на станции Лужники МЦК

Движение поездов будет осуществляться с интервалами в 5 минут.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве сегодня до 00:00 на МЦК установлены минимальные интервалы движения поездов — 5 минут», — указано в сообщении МКЦ.

В силу сложных погодных условий железнодорожное полотно и курсирующие поезда «Ласточка» обрабатываются антиобледенительным составом, спецбригады усилили надзор за инфраструктурой столичного кольца, спецтехника регулярно устраняет наледь, образующуюся на контактной сети МКЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков от 30 ноября в Москву пришла ветреная погода со снегом и температурой воздуха до +2 градусов, из-за чего усилилась опасность гололедицы на дорогах.

Московский Центр организации дорожного движения просил быть внимательнее на дорогах и по возможности отказаться от передвижения на личных автомашинах и пользоваться общественным транспортом столицы.