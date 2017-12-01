Минск, 1 декабря, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступают за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016—2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса. Об этом говорится в заявлении глав государств — членов ОДКБ о поддержке посреднических усилий стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, которое было принято по инициативе Армении во время пленарного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске 30 октября.

president.am Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

«Мы, главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, в год 25-летия принятия Советом министров иностранных дел Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе решения, положившего начало Минскому процессу по урегулированию нагорно­-карабахского конфликта, заявляем о нашей поддержке усилиям стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки является единственной имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой заключается в оказании содействия сторонам в достижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Благодаря усилиям трех стран — сопредседателей выработана целостность принципов и элементов как основы для разрешения проблемы, которые отражены в совместных заявлениях президентов Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов Америки по нагорно-карабахскому конфликту.

Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

Выступаем за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016—2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса», — говорится в заявлении опубликованном на сайте ОДКБ.

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Министр обороны Армении Виген Саркисян, который в Минске принял участие в совместном заседании советов глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран-участниц ОДКБ, назвал это заявление «очень важным» для Армении.

«Несомненно, [заявление] имеет большое политическое значение и подтверждает основные принципы, а также исключительный статус сопредседательства Минской группы с точки зрения урегулирования этого конфликта. Как всегда, эти соглашения являются основной для дальнейшей работы, и я неоднократно говорил, что наша организация будет тем, что мы все в нее вложим в качестве усилий и получим с точки зрения укрепления этой организации», — сказал министр обороны Армении.