Санкт-Петербург, 7 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 24 ноября с двух часов дня вошло в силу подписанное в Брест-Литовске соглашение о перемирии на всех фронтах до 4 декабря. Все ранее заключенные соглашения о перемирии утратили силу. Опубликована нота Троцкого послам союзных держав о результатах переговоров в Бресте. Троцкий снова предлагает союзным правительствам присоединиться к мирным переговорам

Дикая дивизия

«Или открыто заявить, во имя каких целей народы Европы должны истекать кровью в течение четвертого года войны».

В местечке Марешты (Румынский фронт) состоялась встреча парламентеров русской и румынской армий с представителями австро-немецкого командования для заключения перемирия.

В три часа дня между Троцким (Петроград) и Крыленко (Ставка) происходил разговор по проводу. Троцкий предложил Крыленко допустить представителей украинского штаба в Ставку, а также включить представителя Генерального секретариата в общероссийскую мирную делегацию. Далее он просит не чинить никаких препятствий к созданию национальных полков, в том числе украинских, и к продвижению этих последних на Украину, считаясь при этом только с техническими возможностями на фронте.

Вместе с тем Троцкий предлагает всячески разоблачать среди солдат деятельность Украинской рады, объективно становящейся правительством имущих классов. С национальными полками рекомендуется держать связь через надежных и тактичных комиссаров; необходимо создавать в частях партийные ячейки.

В заключение Троцкий просит Крыленко двинуть с фронта в направлении Ростова-на-Дону, Оренбурга и Москвы надежные части для разгрома генеральских казачьих восстаний на Дону и Урале, разъяснив при этом трудовым казакам, что советская власть проводит различие между трудовым казачеством и казачьими помещиками-генералами.

В своем ответе Крыленко сообщает, что в связи с переводом декрета о земле на местные языки поднялось сильное аграрное, чисто классовое, антипольское движение, в ряде случаев переходящее в погромы польского населения.

Революционные солдаты

Опубликовано интервью народного комиссара по национальным делам Сталина по вопросу об Украине. Сталин заявил, что СНК признает за всеми нациями право на полное самоопределение, вплоть до отделения. Этот акт должен быть проведен путем референдума, и с созданным таким образом правительством СНК будет считаться. Власть на Украине должна принадлежать советам р., с. и кр. депутатов. Должен быть созван совместно с Радой (а если она откажется, то помимо нее) Всеукраинский съезд советов для разрешения вопроса о власти на Украине и о взаимоотношениях с Россией. Только этот путь будет путем, выражающим мнение масс; всякий же иной, как, например, самовольное присвоение Радой себе разных функций без опроса населения, является незаконным. Далее Сталин заявил о разрешении выезда украинцев-солдат на Украину. В ближайшие дни должны начаться переговоры Рады с СНК по вопросам о взаимоотношениях и власти на Украине.

За подписями Ленина и Сталина опубликовано воззвание СНК ко всем трудящимся мусульманам России и Востока. В воззвании указывается, что советская власть уничтожила старые договоры и проекты, направленные к порабощению народов Востока. Мусульмане России призываются к самостоятельному устройству своих национально-политических дел, в чем им гарантируется поддержка советов. Мусульмане призываются к поддержке власти советов и ее стремлений к миру.

Опубликован декрет СНК о суде. Вводится выборность судей и заседателей. Для борьбы с контрреволюцией создаются революционные трибуналы.

В состав ВЦИК вошли Устинов и Вебро (л. с.-р.), Линдов (объед.-с.-д.), Молотов, Косиор, Равич, Лацис, Лобов, Евдокимов (б-ки). Наркомземом утверждается Калегаев (л. с.-р.).

ВЦИК 88 голосами подтвердил декрет СНК о роспуске Петроградской думы. За предложение л. с.-р. декрет СНК, как не согласованный с ВЦИК, отменить, но в то же время думу, доказавшую свою контрреволюционность, распустить, отдано 85 голосов. По докладу Луначарского ВЦИК постановил передать Украине хранящиеся в Петрограде украинские реликвии и трофеи. Затем ВЦИК совместно с Петроградским советом заслушал доклад Каменева о ходе мирных переговоров.

На заседании Петроградского ВРК заслушан доклад представителя казачества Новочеркасска. Докладчик говорит о расслоении в среде казачества в связи с вопросом о признании советской власти; о том, что в Новочеркасске находятся Керенский, Родзянко и др.; докладчик просит оружия для вооружения трудовых казаков.

Заслушан доклад представителя Петроградского совета крестьянских депутатов. Совет требует: издать декрет о борьбе с пьянством, принять решительные меры к истреблению вина, закрыть газету старого состава ЦИК советов крестьянских депутатов. Принято решение о закрытии игорных домов, клубов и притонов. Приняты меры к предотвращению пьяных эксцессов при уничтожении вина в Зимнем дворце.

Крестьяне

Съездом советов солдатских депутатов Казанского военного округа выбрана комиссия из пяти человек, заменяющая собой командующего войсками округа. В составе комиссии три большевика, два левых с.-р.

После длительных фракционных переговоров на Чрезвычайном съезде армий Юго-Западного фронта (Бердичев) достигнуто соглашение об организации ВРК. Решено через три недели собрать фронтовой съезд. В состав ВРК избрано 18 большевиков, пять левых с.-р., девять правых с.-р., два меньшевика, один беспартийный. ВРК поручено работать под руководством СНК и Крыленко. Украинская фракция отказалась войти в состав ВРК, заявив, что будет подчиняться только Центральной украинской раде.

На выборах в Учредительное собрание в Москве большевики получили 47,9%, к.-д. — 35,7%, с.-р. — 8,1%; остальные списки — незначительное число голосов. Всего принимало участие в выборах 756 866 человек, из них 61 037 военных.

Петроградский совет, заслушав доклад Луначарского о расхищении вина из Зимнего дворца охраняющими его солдатами, поручил солдатам, членам Совета, через свои части немедленно принять меры к охране города от пьяных погромов, а также установить надежную охрану дворца.

На заседании комиссии при Всероссийском центральном совете профсоюзов (ВЦСПС) по регулированию народного хозяйства обсуждался доклад Лабита (ЦК металлистов) о демобилизации промышленности и Цыперовича о государственном тестировании угольной промышленности.

«Дело народа» публикует письмо Керенского, в котором он заявляет, что не слагал с себя звания члена правительства, а сложил лишь звание премьера. Керенский заявляет, что он даст отчет о своей деятельности Временному правительству и Учредительному собранию.

Сенат вынес решение о непризнании СНК. Рабочие сенатской типографии отказались печатать это решение и предоставили себя в распоряжение рабоче-крестьянского правительства.

Совет союза казачьих войск в Петрограде вынес резолюцию протеста против обращения СНК в связи с контрреволюционным движением казачьих генералов. Совет заверяет, что казачество не делится на угнетенных и угнетателей, что оно «издавна представляет собой демократическую земельную общину, где проведено полное народовластие». Совет протестует против посылки «посторонних войск» на Дон и расценивает это как вмешательство во внутренние дела Дона. Резолюция была вручена Ленину специальной делегацией Совета.

Казаки

Делегатский съезд служащих Московского почтамта и его отделений признал власть СНК и потребовал того же от Всероссийского почтово-телеграфного совета. Постановлено не подчиняться призыву Совета к забастовке и саботажу и игнорировать существование «коллектива по управлению почтово-телеграфными учреждениями Московского узла».

Командующий войсками МВО Муралов издал приказ, регулирующий права и обязанности выборного состава. Кроме командиров частей, избираются также комиссары, которые руководят общественно-политической жизнью части. Офицерские чины и знаки отличия отменяются.

Архангельский ВРК объявил себя высшей властью в губернии, ответственной перед советами. Состав ВРК следующий: от Совета р. и с. депутатов — три чел., от Совета кр. депутатов — три, совета профсоюзов — два, Викжеля — один, ЦК армии — один, ЦК флота — один, Потельсоюза — один, губземства — один, гордумы — один (партийность не указана). В президиум ВРК избрано два с.-р. и один представитель ЦК армии.

Губернский съезд советов р. и с. депутатов в Нижнем Новгороде утвердил переход власти в руки советов и послал приветствие Ленину.

Исполнительный комитет Совета р. и с. депутатов в Саратове принял решение о роспуске городской думы. Сконструирован Совет городских комиссаров.

В Иркутске в ночь на 24 ноября ВРК был произведен ряд арестов и обысков среди офицеров в связи с подготовкой некоторыми чинами штаба контрреволюционного выступления.

В Чите собрание профсоюзов присоединилось к решениям II съезда Советов.

Во Владивостоке состоялась вооруженная демонстрация гарнизона под лозунгом «Вся власть советам».

Состоялись перевыборы исполнительного комитета Харьковского совета р. и с. депутатов; новый состав: 19 большевиков, 11 с.-р., 4 с.-д.-объединенца, 4 от украинских фракций. Председателем совета избран Артем (б-к). Харьковский совет принял большевистскую резолюцию об отношении к Центральной раде:

«III универсал Украинской рады, в связи со всей практической политикой теперешних вождей Рады, сводится к непризнанию Центральной радой правительства Советов р. и с. депутатов, борьбе с советской властью и насильственному навязыванию власти теперешней Киевской рады населению местностей, не выбиравших раду…

Совет протестует против аннексии Харькова и Донецкого бассейна Радой и по-прежнему признает в Харькове власть Совета р. и с. депутатов; протестует также против отдачи части Донецкого бассейна на съедение Каледину и поддержит, если в этом окажется необходимость, с оружием в руках тружеников шахт в их борьбе с Калединым.

Совет признает необходимым нерасчленение Донецкого бассейна по каким бы то ни было историческим или другим причинам и необходимость оставления Харькова центром Донецкого бассейна, и что при всяких условиях может быть признана лишь одна власть советов. В силу этого мы требуем немедленного созыва Всеукраинского съезда советов р. и с. депутатов и возможно скорее также и съезда селянских депутатов».

Провозглошение III Универсала Украинской Центральной Рады

На заседании Киевского областного совета р. и с. депутатов постановлено созвать 3 декабря съезд советов Украины.

В Николаеве рабочие завода «Наваль» в количестве нескольких тысяч человек устроили однодневную политическую забастовку в знак протеста против колебаний местного меньшевистско-эсеровского Совета и потребовали признания Советом власти СНК.

В Ростове-на-Дону состоялось первое заседание переизбранного Совета. Большинство депутатов — большевики.

В Ростов-на-Дону прибыли три тральщика Черноморского флота. Представители матросов, в лице «Совета пяти», вошли в состав ВРК. Матросы заявили, что они приехали не только для борьбы с Калединым, но и для помощи Совету в деле передачи власти в его руки.

По сведениям Викжеля, Корнилов прибыл в Новочеркасск, проделав путь от Быхова (в поезде) в качестве солдата-большевика, самовольно оставившего фронт. Сопровождавшие его текинцы разбиты на четыре группы и пошли в разных направлениях. Однако, по мемуарам Лукомского, Деникина и др. в «Архиве Русской революции», Корнилов прибыл в Новочеркасск не 24 ноября, а 6 декабря, проделав путь в поезде под видом крестьянина-беженца, с подложным паспортом.

Приказом донского войскового правительства (Новочеркасск) вся область объявлена на военном положении. Собрание организации народных социалистов Ростова-на-Дону постановило всячески поддерживать правительство Юго-Восточного союза казачьих войск как орган, «стремящийся к воссоединению разъединенной России».

Председатель Бакинского совета Шаумян обратился в Кавказский краевой центр советов с письмом, в котором от имени Бакинского совета требует одновременно с краевым армейским съездом созвать 10 декабря краевой съезд советов для решения вопроса о власти на Кавказе.

Получив такое требование и не решаясь его целиком отвергнуть, Краевой центр (м-ки и п. с.-р.) пошел на ряд подтасовок. «Ввиду продовольственных затруднений» съезд советов крестьянских депутатов было решено отложить до 27 декабря. Поскольку уже было решение о созыве краевого армейского съезда — съезда советов солдатских депутатов совместно со съездом советов рабочих депутатов постановлено не созывать. Решено созвать 17 декабря только краевой съезд советов рабочих депутатов (по требованию бакинцев съезд был перенесен на 1 января).

Наконец, заранее предугадывая, что съезд не даст большинства сторонникам Краевого центра, последний назначил норму представительства: один делегат на 600 избирателей (т.е. сильно увеличил число делегатов). Расчет шел на то, что настроенные большевистски Баку, Грозный и др. регионы не смогут из-за материальных затруднений воспользоваться посылкой полного числа полагающихся по норме делегатов. В то же время Тифлисский и другие близлежащие советы, находившиеся в руках эсеров и меньшевиков, полностью используют свое право и таким образом дадут большинство на съезде Краевому центру. Так оно впоследствии и случилось.

Совет в Баку, по предложению Фиолтова (б-к), принял трехдневный ультиматум нефтепромышленникам о заключении коллективного договора и, в случае отказа, постановил взять управление промыслами в свои руки. Часть собравшихся предлагает немедленно арестовать нефтепромышленников и отправить их на Персидский фронт.