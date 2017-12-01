Минск, 1 декабря, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 декабря вновь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, продаваемые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такая мера прописана в постановлении совета министров республики от 29 ноября, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Экспортная пошлина на сырую нефть теперь составляет $105 за тонну (в ноябре — $96,1), на прямогонный бензин пошлина выросла с $52,8 до $57,7 за тонну, на товарные бензины — с $28,8 до $31,5 за тонну. Также выросла пошлина на легкие и средние дистилляты — до $31,5 за тонну с $28,8. Причем в ноябре ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и нефтепродуктов уже повышались.

Согласно данным российского министерства экономического развития, с 1 декабря в России пошлина на экспорт нефти выросла на $8,9 — с $96,1 до $105 за тонну. Выросли пошли также на высоковязкую нефть (с $15 до $16,8) прямогонный бензин (с $52,8 до $57,7 за тонну), автомобильный бензин (с $28,8 до $31,5) и на другие светлые нефтепродукты, смазочные масла.

Повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в Белоруссии связано с тем, что республика имеет одну стандартную процедуру корректировки пошлины с Россией, пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью корреспонденту ИА REGNUM. По словам эксперта, это стандартная процедура, которая проходит каждый месяц. Сначала Минфин заказывает мониторинг у нескольких международных компаний по средней стоимости цены в течение месяца, далее, исходя из средней цены за месяц, в министерстве выводят экспортную пошлину. Это необходимо для соблюдения закона, которым экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты регламентируется за счет формулы, основанной на средней стоимости нефти. Так, чем дороже становится нефть, тем выше поднимается пошлина.

В результате, поясняет Юшков, государство увеличивает прибыль в бюджет от нарастающих цен. Как пояснил аналитик, почти все прибавки к нефти, которая стоит выше $40 за баррель, отправляются в бюджет, и компании от этого мало выигрывают. Поэтому чтобы постоянно снимать то больше, то меньше нагрузку на нефтегазовые компании, Минфин и регулирует пошлину: подешевела нефть — компании получают меньше прибыли, но чтобы их не загнать в убытки, ведомство использует плавающую формулу экспортной пошлины и плавающую формулу НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). В последние несколько месяцев цена на нефть растет, сейчас она закрепилась выше $60 за баррель, соответственно, возрастает и экспортная пошлина.

«Так как мы состоит в ЕАЭС, то все члены организации между собой согласуют все пошлины. Особенно Россия и Белоруссия, потому что часть экспортной пошлины на нефтепродукты возвращается в российский бюджет, а часть экспортной пошлины за экспорт нефти остаётся, наоборот, в белорусском бюджете. Поэтому здесь логично, что мы поднимаем пошлины — они поднимают пошлины, так как у нас единая стандартная процедура корректировки экспортной пошлины», — подчеркнул ведущий аналитик ФНЭБ.