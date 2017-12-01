Москва, 1 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Российский рубль 1 декабря теряет вес в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Пара доллар/рубль остается зажатой в весьма узких рамках. Краткосрочно, это диапазон 58,15/58,25−58,60/58,85. Фактически же, в пределах этих рамок торги могут проходить сколь угодно долго.

«Вывести валюту из застоя смогут политические новости из США — все, что касается г-на Тиллерсона, например, или движения в секторе ОФЗ, где волна активности сменяется спадом интереса», — пояснила Бодрова.

Декабрь начинается для российской валюты смешанно, но пока «американец» не закрепится над 58,85 рубля, о продуктивном продвижении в сторону 60 говорить все-таки рановато.

«В целом, декабрь месяц исторически для рубля стрессовый и сложный, поэтому основные колебания еще впереди», — считает эксперт

Добавим, 1 декабря доллар США торгуется по 58,69 руб. (+0,4%). Евро стоит 69,85 руб. (+0,5%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (2−3 декабря) и понедельник, 4 декабря, составляют 58,51 руб. за американскую валюту (понижен на 7 копеек) и 69,74 руб. за евро (повышен на 23 копейки).

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