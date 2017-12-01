Москва, 1 декабря, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Успех Северной Кореи в создании ядерного оружия захотят повторить и другие страны, что невыгодно ни России, ни остальному миру. Об этом 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил востоковед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал обострение ситуации на корейском полуострове в связи с очередными испытаниями КНДР баллистических ракет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Сложившаяся ситуация создаёт две опасности, — подчеркнул он. — Первая — это вероятность начала реального военного конфликта. В настоящий момент его инициаторами могут выступать США, а в долгосрочной перспективе — и КНДР. Северная Корея, имея такой мощный потенциал, может попытаться захватить Южную Корею, ведь она уже пыталась сделать это в 50-х годах прошлого века. Вопрос — как не допустить эскалации? Единственный выход — соглашение, которое предусматривало бы, что Северная Корея замораживает свою ракетную и ядерную программы на нынешнем уровне в обмен на те или иные уступки со стороны США и Южной Кореи. Это единственный шанс снизить вероятность серьёзного вооруженного конфликта».

При этом Ланьков подчеркнул, что вероятность нападения США на КНДР вполне реальна. Во-первых, из-за опасений Америки, что Северная Корея использует свои ракеты в агрессивно-наступательных целях. Эти страхи, по мнению эксперта, сильно преувеличены, но отнюдь не безосновательны. Исходя из логики американцев, удар надо наносить сейчас, даже рискуя войной, ибо затягивание вопроса означает, что неизбежная, по мнению некоторых американских экспертов, война случится позже и на менее выгодных для США и Южной Кореи условиях.

«Во-вторых, есть риск, что северокорейская ядерная программа станет прецедентом, — предположил Ланьков. — Могут появиться желающие повторить успех КНДР, и ряд стран одна за другой начнут разрабатывать свои системы, позволяющие наносить ядерный удар по США, равно как и по другим официально признанным ядерным державам, включая и РФ. Эти опасения тоже могут спровоцировать США на немедленное нападение в надежде разгромить КНДР до того, как Пхеньян поставит на вооружение новые межконтинентальные ракеты».

Кроме того, эксперт призвал не относиться к КНДР как предполагаемому союзнику России, тем более что цели, которые поставил перед собой Пхеньян, во многом противоречат интересам РФ.

«Нам надо принимать меры по ядерному разоружению КНДР, не доводя дело ни до войны, ни до внутриполитического кризиса в КНДР, — отметил Ланьков. — КНДР нам не союзник и таковым никогда не была. Вы можете поговорить с ветеранами нашей дипломатии, которые вам много расскажут о советско-корейских отношениях в 60—70-е годы. Тогда в Северной Корее можно было попасть в тюрьму за хранение советской литературы или за несанкционированный разговор с советским дипломатом. На занятиях по политучебе немало времени тратили на разъяснение реакционной сущности «советского ревизионизма», равно как и, конечно, «китайского гегемонизма». Однако даже если бы КНДР действительно была нашим союзником, это мало что изменило бы: ядерное распространение в интересы России не входит. Сегодня мы имеем ядерную Северную Корею. Если дело так пойдёт, то не сразу, но ядерный джинн в конце концов вырвется из бутылки, и в итоге мы будем иметь и ядерную Туркмению, и ядерную Грузию и, может быть, даже Украину! Нам это нужно?»

Сегодня, как напомнил Ланьков, Россия — член привилегированного клуба ядерных держав, и размывание этого клуба нам совсем не нужно.

Вместе с тем востоковед согласился, что, быть может, теперь, когда цель обзавестись ядерными баллистическими ракетами достигнута и, возможно, будет заключен какой-то приемлемый компромисс, Северная Корея сможет больше заниматься экономическим развитием. Деньги, которые тратились на ядерный проект, пойдут, например, на совершенствование крайне запущенной инфраструктуры тех же самых железных дорог, которые не реконструировались с 30-х годов.

«В КНДР почти нет шоссейных дорог, — напомнил Ланьков. — Есть несколько скоростных дорог, очень странно построенных, но нормальной сети асфальтированных дорог, соединяющих все крупные городские центры, в КНДР пока нет. Будем надеяться, что сейчас, обезопасив себя от американского удара, руководство Северной Кореи займётся мирным строительством. Этого хотят многие, в том числе и в КНДР».

Впрочем, наряду с этой перспективой есть и другая: Ким Чен Ын решит и дальше наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, мечтая о завоевании Юга. Вероятность такого поворота событий невелика, но вполне реальна.

Напомним, что 28 ноября КНДР провела запуск очередной баллистической ракеты. В этот раз ракета «Хвасон-15» преодолела 950 км и поднялась на 4 тыс. 475 км. Позже, 29 ноября, диктор Центрального телевидения зачитал заявление руководства КНДР о том, что в стране завершено формирование полноценных ракетно-ядерных сил, которые предназначены исключительно для обороны. В ответ на эти испытания южнокорейские военные нанесли высокоточные ракетные удары по учебным целям. Сеул продемонстрировал Пхеньяну свою готовность в случае необходимости в любой момент нанести ответный удар по объектам и командным пунктам северного соседа.