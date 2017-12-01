Москва, 1 декабря, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В Кремле относятся с «полным пониманием» к предложениям депутатов Госдумы РФ запретить посещение нижней палаты парламента представителям американских СМИ. Об этом сообщил в пятницу, 1 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы относимся с полным пониманием», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря текущего года комитет Госдумы по контрою и регламенту обсудит проект постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря.

В частности, постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы представляющим все американские СМИ журналистам. Также предлагается региональным заксобраниям своими решениями также ограничить доступ американских СМИ.

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