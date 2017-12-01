Чебоксары, 1 декабря, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В Чувашии за два дня вынесены обвинительные приговоры по двум резонансным делам, фигурантами которых являются высокопоставленные чиновники. Условный срок за мошенничество, превышение и злоупотребление полномочиями получил глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров. Штрафом завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего главы администрации Комсомольского района, сообщили ИА REGNUM в УФСБ по Чувашии, которое расследовало данные уголовные дела.

Приговор вынесен

30 ноября почти весь рабочий день в Чебоксарском районном суде оглашали приговор в отношении сити-менеджера района Георгия Егорова. Его признали виновным в четырёх эпизодах преступлений из пяти инкриминируемых.

«Как установлено следствием, а затем и судом, мошенническим способом он похитил у директора местной строительной фирмы 330 тыс. рублей, пообещав ему за денежное вознаграждение победу в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в посёлке Кугеси и другие преференции, хотя никак на итоги конкурса повлиять не мог. Также он дал подчиненным незаконные указания разработать проекты решения районного собрания депутатов и постановления главы администрации о предоставлении субсидии стройфирме, выступающей подрядчиком при строительстве одной из школ Чебоксарского района», — говорят в УФСБ.

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По оценке следствия, в результате незаконно изданных нормативных актов из районного бюджета строительная фирма получила более 19,5 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый громкий и скандальный эпизод уголовного дела — строительство школы стоимостью 287,7 млн рублей на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева — в селе Яныши: следствие считало, что в результате незаконно изданных нормативных актов компания за счёт местного бюджета получила 19,5 млн рублей субсидии.

«Также установлено, что в нарушение закона Егоров заключил от имени администрации района контракт на строительство в селе Ишлеи жилья для переселения жителей нескольких аварийных домов посёлка Кугеси, зная, что ни один из граждан не дал своего письменного согласия. По окончании строительства администрацией района перечислены в адрес строительной фирмы более 7,2 млн рублей, однако в связи с несогласием жителей на переезд в другой населенный пункт муниципальный контракт расторгнут, а перечисленные застройщику бюджетные средства возвращены», — сказали в УФСБ.

Кроме того, Егорова обвиняли в «необоснованном уклонении от исполнения обязательств» по контракту на строительство жилья для переселения из «аварийки», в результате чего с администрации взыскано 465 тыс. рублей неустойки.

Чебоксарский районный суд приговорил Егорова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2 лет. Также наложено 40 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, сегодня, 1 декабря, Яльчикский районный суд вынес приговор бывшему главе администрации Комсомольского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), оштрафовали на 40 тыс. рублей и лишили права в течение двух лет занимать должности в органах местного самоуправления.

«Как установлено следствием, а затем и судом, глава администрации Комсомольского района осенью 2016 года в рабочее время освобождал своих подчиненных от непосредственного исполнения ими своих обязанностей и привлекал их к участию в сельхозработах на участке, якобы арендуемом владельцем одного из крестьянско-фермерских хозяйств у федерального бюджетного учреждения. Фактически же данный земельный участок использовался родственником злоумышленника для выращивания картофеля», — говорят в УФСБ по Чувашии.

Решения судов не вступили в законную силу.