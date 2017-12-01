Москва, 1 декабря, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Рекордный урожай 2017 года российским сельхозпроизводителям обеспечила хорошая погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о 140 млн тонн собранного в 2017 году зерна и об экспортных перспективах российского сельского хозяйства.

Ван Гог. Урожай в Провансе

«Как правило и прежде всего, рекордный урожай определяется благоприятными погодными условиями, — объяснил Никулин. — В уходящем году они не всегда были такими, это был странный год, но его главная ключевая особенность — он оказался достаточно дождливым, в результате чего наши северные регионы пострадали, а для южных это, напротив, оказалось благом. Ключевой фактор — это благоприятные погодные условия на юге европейской части России. Прежде всего на Северном Кавказе и в Черноземье. Например, на юге Сибири ситуация уже не столь однозначно благоприятная. В целом Нечерноземье пострадало от того, что было холодно и сыро. Но оно не играет существенной роли в производстве зерна, которое, как известно, наш главный экспортный продукт».

При этом эксперт обратил внимание на то, что сам по себе рекордный урожай не означает автоматически устойчивого сельского хозяйства.

«Нашему сельскому хозяйству есть куда совершенствоваться и расти, — отметил он. — При том громадном разнообразии климатических, почвенных и культурных условий мы пока ориентированы как страна моноэкспорта — вывозим прежде всего зерновые. США, Бразилия и Китай экспортируют десятки видов продукции и почти по всем ним в топе. Мы же вырвались вперед по ключевым зерновым культурам, и нам надо подтягивать остальные отрасли. Кроме того, у нас в сельском хозяйстве есть дефицит рабочей силы».

Любопытно, что большую часть товарного зерна в России выращивают крупные агрохолдинги. В основном это касается Северного Кавказа, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. В некоторых регионах Поволжья и юга Сибири зерно, напротив, в большей степени выращивают фермеры.

Никулин подчеркнул, что государство поддерживает в первую очередь крупные агрохолдинги и значительно меньше внимания уделяет фермерам и личным подсобным хозяйствам. И те, и другие жалуются на то, что власть не замечает их проблем, среди которых главные — это отсутствие дешевого кредита и то, что при вывозе зерна на экспорт через терминалы приоритет отдается именно крупным агрохолдингам, а мелкие производители вынуждены выстраиваться в длинные очереди.

Ещё одна проблема состоит в том, что на качество зерна, кроме климата, влияет и то, как его собирают и хранят.

«Это традиционно для нас была ахиллесова пята ещё с советских времен, — напомнил Никулин. — Мы переживали из-за того, что треть урожая гибла, так как не было складских помещений. Отсутствовала соответствующая инфраструктура хранения и переработки аграрных продуктов. Сейчас эти проблемы в значительной степени решаются, прежде всего крупными аграрными предприятиями. Но дефицит по-прежнему ощущается».

Немаловажный фактор и транспортная проблема — поставщики сибирского зерна страдают от удалённости их региона как от портов Чёрного моря, так и от Владивостока. Это затрудняет своевременные поставки пшеницы.

Напомним, что Дмитрий Медведев в интервью пяти телеканалам 30 ноября, рассказывая о рекордном урожае 2017 года, де-факто приписал этот успех себе и своей команде.

«Мы добились выдающихся результатов, — сказал он. — Это результат, которого никогда не знала наша страна».

На самом же деле, если кто и помог российскому крестьянину, так это погода. Дешёвых кредитов от правительства он пока не дождался. Более того, ставка на внешний рынок приводит к пагубным последствиям внутри страны. Как уже сообщало ИА REGNUM, стремясь сделать свой товар более конкурентоспособным, экспортёры стремятся занизить расходы на оплату труда. В результате падают зарплаты и страдает внутренний спрос. Иными словами, мы становимся свидетелями ситуации, пугающе похожей на тот расклад, который был в Российской империи накануне падения монархии. Зерна действительно вывозят много, но гражданин живет всё хуже и хуже. Если учесть, что по количеству больниц мы уже почти приблизились к показателям 1913 года, то аналогии принимают зловещий оттенок.