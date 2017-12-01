Москва, 1 декабря, 2017, 13:03 — ИА Регнум. С начала года совокупное состояние 25 российских олигархов выросло на $21,6 млрд, соответствующие данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) опубликованы 1 декабря на сайте Bloomberg.

Константин Маковский. Из повседневной жизни русского боярина в конце XVII века. 1868

Индекс миллиардеров рассчитывается на основе чистой стоимости ценных бумаг и данных отчетности компаний, в которых у участников имеются доли.

Согласно данным BBI, самым богатым человеком в России является председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов — с начала года его состояние выросло на $2,32 млрд и составило $19,2 млрд.

На втором месте расположился владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин, который за год стал богаче на $1,32 млрд, до $17,9 млрд. Замыкает тройку самых богатых людей России Владимир Лисин — капитал главы Новолипецкого металлургического комбината с начала года вырос на $3,33 млрд, до $16,4 млрд.

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Далее идет акционер компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон, который за год потерял $1,19 млрд (всего $16,1 млрд). Председатель и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг увеличил состояние на $1,6 млрд ($15,8 млрд), совладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман разбогател на $1,04 млрд ($14.3 млрд).

В первую десятку также вошли основатель USM Holdings Алишер Усманов (+$1,25 млрд, до $14,3 млрд), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (+$2,09 млрд, до $14,3 млрд), Роман Абрамович (+$1,79 млрд, до $12,5 млрд) и один из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагит Аликперов (+$244 млн, до $12,2 млрд).