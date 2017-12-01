Москва, 1 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Отечественная валюта «пережила» вчерашний день (30 ноября), заявил корреспонденту аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Заседание ОПЕК+, в Вене состоялось. По итогу основной вопрос решился. Соглашение продлили на весь 2018 год, но оставили за собой право пересмотра договоренностей в середине июля 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о возможных выгодах для России. По его словам российский бюджет пополнится дополнительным 1 трлн рублей, благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

«В целом новости оказались позитивными как для нефти, так и для рубля, но реакция была, если можно так сказать скромной, а точнее ее практически не последовало, — отметил эксперт. — Доллару/рубль остался в пределах узкого диапазона 57,99−58,69. На данный момент консолидация продолжится до конца недели. На следующей неделе, возможно, будет попытки прорыва уровней».

Что касается монетарной политики ЦБ РФ, пока наблюдается некоторое увеличение ликвидности. Профицит ликвидности в банковской системе чуть вырос, до 1469,8 млрд руб., количество денежных средства на корреспондентских счетах в Банке России снизилось до 1854 млрд руб.

«При этом ставки денежного рынка и рынка капиталов немного снизились MosPrime Rate, однодневная находится в районе 8,45%, при этом кривая бескупонных доходностей в районе краткосрочных и среднесрочных ставок находится ниже вчерашних значений, в районе долгосрочных наоборот выше», — пояснил Капустянский.

Таким образом, можно предположить, что это влияет на некоторое ослабление рубля в краткосрочной перспективе. До конца 2017 года кардинально ситуация вряд ли изменится на отечественном валютном рынке, если не будет каких-то новых потрясений в виде санкций или еще чего-то.

«В декабре валютная пара доллар/рубль останется в районе зоны сопротивления 60,34−60,75 и зоны поддержки 56,92−56,73. При этом в сценарий заложено повышение процентной ставки ФРС США на 0,25% и снижение на тот же процент со стороны ЦБ РФ», — считает эксперт.

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