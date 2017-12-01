Москва, 1 декабря, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Увеличение социальных выплат в 2018—2020 годах никак не коснётся бездомных инвалидов, заявил 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM учредитель сети приюта для бездомных людей «Дом трудолюбия «Ной» Эмиль Сосенский. По его словам, государство упорно продолжает делать вид, что этих людей не существует.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

«Не было ни одного раза, чтобы государство нам помогло. Самая большая помощь от государства, которую мы получаем, это то, что они перестают нас выгонять с той территории, где находится наш приют. Сначала пытаются выгнать, потом начинаются полувоенные действия, когда разбираются, что это не коммерческая организация, которая просто «деньги делает» на инвалидах, они закрывают глаза, перестают нас выгонять, но и помощи тоже никакой. Это максимально, что даёт, но так как изначально выгоняли, это получается великое благо», — подчеркнул Эмиль Сосенский.

Он отметил, основные источники поступления дохода в приюты — это деньги самих бездомных, деньги трудоспособного населения, которое отдаёт средства на содержание стариков и инвалидов, и деньги благотворителей, которые стали поступать лишь совсем недавно. Проект, реализуемый в Москве под названием «Безбарьерная среда», их не касается, так как проблемы бездомных инвалидов более глубокие, чем у домашних, — им негде жить, нечего есть, не на чем передвигаться. За последнее время единственная помощь от государства поступала в виде помощи Центра социальной адаптации имени Глинки, который стал забирать наиболее тяжёлых инвалидов (с серьёзными заболеваниями и нарушениями психики) и отправлять их в регионы по месту последней прописки. За счёт этого освобождаются места для новых подопечных.

«Пока стараемся брать всех, самых тяжелых передаем, места освобождаются. Инвалидов не нашего профиля — слишком тяжёлых или с нарушениями психики — пытаются рассовать по регионам, откуда у них была последняя прописка, а регионы брать не хотят, потому что там, как правило, ничего нет вообще для инвалидов. Не представляю, куда их девают дальше, возможны печальные сценарии», — подчеркнул учредитель приюта.

Добавим, ранее Мосгордума официально утвердила бюджет столицы на ближайшие три года, согласно которому социальные выплаты на содержание малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами увеличатся в три-пять раз.

«Бездомных это не касается вообще никак, потому что все социальные выплаты привязаны только к месту регистрации, наши подопечные бездомные. У них регистрации нет, поэтому ни на какие выплаты они претендовать не могут. Здесь государство продолжает упорно делать вид, что этих людей не существует. Мы не можем давать им временную прописку, потому что все здания арендованы у частных лиц, никто из них не собирается прописывать у себя бездомных. Государство никакой регистрации предоставлять не собирается, поэтому эти люди не могут себе ничего оформить», — пояснил Эмиль Сосенский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва практически не приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

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