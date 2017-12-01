Эр-Рияд, 1 декабря, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Йемене многим знакома шутка, согласно которой наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман является не кем иным, как тайным агентом Ирана. Такая славу он себе заслужил благодаря тому, что все его действия лишь играли на руку Тегерану, а никак не против него. Самым очевидным примером этого стала война в Йемене, уже обернувшаяся катастрофическими последствиями. По иронии судьбы именно этот кровопролитный конфликт может привести к тому, чего так боятся в Эр-Рияде: появлению на южной границе королевства решительно настроенного и боеспособного образования, подобного «Хезболле» и находящегося под влиянием Тегерана, пишет Майкл Хортон в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд

На протяжении 32 месяцев Саудовская Аравия при поддержке ОАЭ и США пытается с помощью бомбежек и голода заставить Йемен подчиниться своей воле. Массированные бомбардировки и блокада портов и воздушного пространства страны стали сильнейшим ударом для 26 млн человек населения Йемена: более 80% его жителей нуждаются в помощи. По бедной стране идет эпидемия холеры. Несмотря на это, повстанцы-хуситы, вошедшие в союз с бывшим президентом Али Абдаллой Салехом и большей частью вооруженных сил страны, по-прежнему не теряют решимости и продолжают сопротивление. Активная кампания Саудовской Аравии по нанесению ракетно-бомбовых ударов почти никак не сократила потенциал хуситов и их союзников в рядах вооруженных сил.

Целями начатой 16 марта 2015 года операции «Буря решимости» было нанесение поражения хуситам, которых в Эр-Рияде считали подконтрольными Тегерану силами, и восстановление на посту президента свергнутого главы государства скомпрометировавшего себя и крайне непопулярного Мансура Хади. При этом Саудовская Аравия не смогла добиться ни одной из поставленных задач: Хади и его правительство по-прежнему находятся в ссылке, тогда как хуситы и их союзники демонстрируют невиданную прежде боеспособность.

Более того, благодаря вторжению Саудовской Аравии смог сформироваться маловероятный и по-прежнему хрупкий союз между хуситами и их бывшим противником в лице Салеха, на стороне которого по-прежнему воюет большая часть армии страны. Будучи президентом, Салех неоднократно воевал с хуситами, однако каждый раз они доказывали тщетность его попыток. Несмотря на наличие сложного прошлого между хуситами и Салехом, эти две силы смогли на время забыть о своих противоречиях, чтобы дать отпор Саудовской Аравии и ее союзникам. Поэтому возглавляемая Эр-Риядом кампания стала тем связующим веществом, которое держит хуситов и верные Салеху силы вместе. Прекрати Саудовская Аравия этот конфликт сейчас, высока вероятность, что этот союз распадется на следующий день.

Дело в том, что хуситы пользуются почитанием в Йемене по одной причине: их твердости и храбрости. Помимо этого, их популярность на северо-западе Йемена ограничена и исчезнет без постоянной угрозы со стороны Эр-Рияда и его разнородных союзников. Это тем не менее не означает, что хуситы перестанут быть силой в Йемене. Напротив, они станут частью политического решения конфликта, а ряд их лидеров, без сомнений, потребует хотя бы символических позиций в будущем правительстве страны. Нет ничего, чем бы Саудовская Аравия могла помешать такому развитию событий. Тем не менее если Саудовская Аравия уйдет из Йемена, она все же сможет предотвратить превращение хуситов в очередную «Хезболлу».

Если же война в Йемене продолжится, хуситы — которые на данный момент не являются подконтрольными Ирану силами — могут начать искать более близких отношений и с Тегераном, и с «Хезболлой». Если учесть тот факт, что война истощает ресурсы Саудовской Аравии и уже негативно сказывается на и без того неэффективных вооруженных силах, можно ожидать, что Иран пойдет хуситам навстречу. Оказание помощи им и их союзникам станет крайне выгодным способом противодействия попыткам Эр-Рияда вооружить и подготовить салафистские группировки на Ближнем Востоке. Единственным отличием тем не менее является то, что хуситы и так демонстрируют высокий боевой потенциал, который растет ежемесячно.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

И растет этот потенциал — как бы ни пыталась Саудовская Аравия убедить мир в обратном — не благодаря помощи Тегерана. Почти нет свидетельств того, что Иран или «Хезболла» напрямую помогают хуситам. Так, задолго до начала операции «Буря решимости» хуситы считались одними из наиболее боеспособных в плане ведения партизанской войны сил. С помощью небольшого арсенала и при небольшой численности они смогли нанести значительный ущерб вооруженные силам Саудовской Аравии в 2009—2010 годах, когда Эр-Рияд направил спецназ на север Йемена.

Теперь же хуситы находятся в союзе с наиболее подготовленными и хорошо оснащенными частями вооруженных сил Йемена — с Республиканской гвардией. В ряды хуситов вошло большое число хорошо подготовленных старших офицеров, многие из которых проходили подготовку в училищах стран Запада и бывшего Советского Союза.

Таким образом, заключает автор, Саудовская Аравия может уменьшить угрозу, представляемую хуситами, если просто выйдет из конфликта в Йемене и вернется к проверенной политике покупки влияния в стране. Так, на протяжении десятилетий правители королевства держали племенных лидеров и политиков страны на своем финансировании, продемонстрировав свое умение сохранять ситуацию в Йемене настолько напряженной, чтобы она не представляла опасности королевству, но и не приводила к полной дестабилизации соседнего государства.

Этот курс стал отражением общего подхода Эр-Рияда к своей внешней политике, которая характеризовалась осторожностью, взвешенностью и — по возможности — скрытностью. Наследный же принц Мухаммад бин Салман отказался от прежних шагов и заменил их более открытыми, непродуманными и опасными. Нигде это так не видно с такой очевидностью, как в Йемене. Именно там начатая наследным принцем война привела к тому, чего Эр-Рияд боялся больше всего: появлению на своей границе боеспособного и решительно настроенного образования, которое открыто влиянию Ирана.