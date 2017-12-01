Москва, 1 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в связи с осадками, усилением ветра и возможным обледенением. Об этом 1 декабря сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Синоптики прогнозируют в столице и области дождь и снег. Погода в Москве будет облачной, местами с метелью, гололедом, налипанием снега. Возможны гололедица и снежные заносы.

Днем термометр покажет 0…+2 °C. Ветер будет дуть юго-восточный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об ухудшении погоды москвичей предупредило МЧС. Автомобилистам рекомендовано быть более внимательными на дорогах, снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин. Также необходимо избегать внезапных маневров.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал горожан вовсе отказаться от использования личного транспорта в первый зимний день. Общественный транспорт работает в штатном режиме и готов к увеличению пассажиропотока.

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