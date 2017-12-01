Москва, 1 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий Родченков рассказал, что он получил за обвинения России в допинге. Об этом 1 декабря сообщает телеканал НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«За фильм мне платят вот эту квартиру, достаточно дорогую, и машину последней модели, Infiniti», — сказал Родченков.

Он также пожаловался на финансовые проблемы.

«Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то, что мой бюджет пришёл в истощение. А, плевать», — добавил Родченков.

Кроме того, он признался, что чувствует себя предателем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, New York Times опубликовала фотографии дневника Родченкова, на основании записей которого основано обвинение России в существовании государственной допинговой системы.

Напомним, Родченков стал главным информатором WADA в связи со скандальным расследованием о применении допинга в российском спорте. На основании показаний Родченкова был составлен доклад Макларена, из-за которого были дисквалифицированы многие российские спортсмены, не виновные в допинговых нарушениях.