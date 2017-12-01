Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Власти Аргентины признали экипаж подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей у берегов страны 15 дней назад, погибшим. Об этом заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Скорбь

По его словам, спасательная операция прекращается: шансов найти живых уже нет. Кроме того, спасательная операция длилась дольше того времени, в течение которого экипаж подлодки имел реальные шансы на выживание.

Теперь продолжится операция по поиску подводной лодки на морском дне, однако для этого будут изменены ресурсы. Отец одного из моряков исчезнувшей подводной лодки San Juan Луис Таглиапьетра обратился к властям страны с просьбой продолжить спасательную операцию, поскольку «нет никаких вещественных доказательств, что моряков нельзя спасти».

Таглиапьетра назвал это решение несправедливым и неоправданным. Родственники 44 пропавших моряков считают, что их еще можно найти живыми. Так, подруга еще одного члена экипажа Сусана Альварес также попросила не прекращать спасательную операцию. «Мы все чувствуем, что они живы», — сказала женщина.

Отец ещё одного члена экипажа Хорхе Вильярреаль в эфире телеканала Todo Noticias сказал, что на данный момент нет подтверждения ни одной из версий, и призвал верить в лучшее.

Читайте также: Командир военно-морской базы в Аргентине подал в отставку

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан Хуан» пропала у берегов Аргентины 15 ноября с 44 членами экипажа на борту. В поисково-спасательной операции в Атлантическом океане принимали участие порядка четырех тысяч военнослужащих из нескольких стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии и России.

Предположительно, причиной взрыва на подводной лодке «Сан-Хуан» могла стать высокая концентрация водорода в воздухе. В ВМФ Аргентины пришли к такому выводу ввиду того, что на борту подводной лодки не было торпед, то есть специалисты пошли по пути поиска источника взрыва.

«Мы предполагаем, что взрыв мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Если причиной является водород, то мы не знаем, почему произошла его концентрация», — сказал Балби.

Читайте также: Пропавшая подлодка Аргентины могла взорваться из-за водорода

При этом замыкание и детонацию взрывоопасного вещества могло вызвать попадание воды на аккумуляторы, которые замкнули, и возник «дым без огня». Напомним, об аварии на борту экипаж успел сообщить при последнем сеансе связи.

Известно, что на борт подводной лодки поднялись не все члены экипажа: двое моряков сошли на берег в Ушуайе, оба по личным причинам. У одного заболела мать, а другой лейтенант упросил начальство отпустить его, чтобы заняться оформлением документов на недавно купленный дом. Ему удалось сделать это буквально за несколько минут до погружения.

Читайте также: Судьба: названы причины, по которым два моряка покинули подлодку «Сан-Хуан»

Вместо лейтенанта, уехавшего оформлять собственность, на борт поднялся другой моряк. И тем не менее на борту оказалось больше людей, чем предусмотрено. По данным ВМС Аргентины, на подлодке 38 спальных мест, остальных моряков размещают в торпедном отсеке.

В продолжительных походах на борту San Juan могут находиться до 50 человек. Подлодка совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В ВМС Аргентины заявили, что был зафиксирован одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением подлодки.