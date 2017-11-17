Москва, 1 декабря, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Необычное астрономическое явление в небе Москвы можно будет наблюдать в ночь на 3−4 декабря — Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, сообщила 30 ноября пресс-служба московского планетария.

geralt Луна

Полнолуние, когда спутник Земли пересекает точку перигея, то есть находится на самом близком расстоянии, называют суперлунием года.

«Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря 2017 года в 18:49 мск позволит нам наблюдать Суперлуну, потому что через 13 часов, 4 декабря в 8:43 мск, Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 мая 2017 года Луна подходила к Земле еще ближе, однако увидеть ее не удалось по причине нахождения в фазе новолуния.

Еще один фактор, который может омрачить наблюдение за Суперлуной — пасмурная погода и облачность. В соответствии с прогнозами, все ближайшие дни в Москве будет пасмурно, небо будет затянуто облаками и будет идти дождь.

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