Киев, 1 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Киеве отменили 1 декабря концерт рэпера Басты из-за того, что артисту был запрещен въезд на Украину, сообщает организатор концерта Stereo Plaza на странице в соцсети Facebook.

Alina Platonova Концерт Басты

Согласно сообщению, российскому артисту Басте был запрещен въезд на Украину службой безопасности Украины (СБУ), в результате чего концерт в Киеве был сорван. Организаторы попросили всех поклонников творчества Басты отнестись с понимаем к ситуации и обменять билеты обратно на деньги.

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Напомним, ранее СБУ запретила на три года въезд Басте, он же Василий Вакуленко, въезд на Украину в связи с выступлениями музыканта в «оккупированном» Крыму и якобы нарушении им государственной границы Украины. Также в СБУ заявили, что Баста способен «дестабилизировать общественную ситуацию» на Украине.

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Сам артист отнесся спокойной к запрету, хотя и пожалел, что не может больше посещать Украину, так как и бабушка, и дедушка музыканта родом с Украины.