Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну 70 российским артистам

Киев, , 14:00 — REGNUM 70 артистам из России запретила государственная пограничная служба Украины въезд в страну, заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает 4 июня «Корреспондент.net».

По его словам, всем артистам запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет. Причиной запрета послужило «нарушение закона Украины» — посещение артистами российского Крыма.

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Как сообщало ИА REGNUM, среди российских артистов в черный список попали такие, как Лолита Милявская, Наташа Королева, Юлия Самойлова, Николай Добрынин, писатель Сергей Лукьяненко, артист театра и кино Михаил Боярский и многие другие.

Основная причина запрета въезда на Украину — посещение артистами российского Крыма, новый статус которого правительство Украины отказывается признавать. Нередко озвучивается и другая причина — так называемая «поддержка российской агрессии», то есть признание Донецкой и Луганской Народных Республик.

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