Тирасполь, 1 декабря, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Резолюция Федеральной палаты адвокатов России об историческом и юридическом праве Приднестровья быть независимым и отдельным субъектом международного права направлена в Госдуму, Совет Федерации, правительство и в Кремль. Об этом заявил 30 ноября на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Любой международный суд, когда он к этому будет готов, конечно, подтвердит право на наше признание», — уверен Красносельский.

Резолюция была принята 21 ноября в Москве на круглом столе на тему «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья». В основу итоговой резолюции (среди её адресатов также значились секретариат ООН и внешнеполитические ведомства России, Украины и Молдавии) легло консультативное заключение российских юристов, специализирующихся на международном праве. В резолюции право на международное признание ПМР обосновывалось и с точки зрения современных реалий, и исходя из пройденного Молдавией и Приднестровьем исторического пути развития, и на нормах международного права.

«Пункты резолюции полностью обоснованы как с точки зрения внутриполитической легитимности Приднестровской Молдавской Республики, так и с внешней легитимности нашего государства, — считает бывший министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак. — Первая заключается в том, что ПМР создана волей приднестровского народа, а все её органы власти формировались в соответствии с законодательством и общепризнанными международными стандартами — об этом свидетельствуют и референдумы, и выборы, которые проводились в центральные и местные органы власти. Что же касается внешней легитимности, то с 1994 года Приднестровская Молдавская Республика официально участвует в переговорном процессе как официально признанная сторона конфликта. Это ключевая сторона международной правосубъектности. Это позволяет развивать Приднестровью и двусторонние контакты».

Кандидат социологических наук Елена Бобкова отмечает, что признание — один из основных вопросов, которые волнуют приднестровцев. «Мы сами себя, конечно же, признаём. У нас существуют все необходимые демократические институты: выборы, местное самоуправление. Безусловно, для нас важен внешний фактор. И тут самое важное, что контакты между сторонами конфликта происходят не с автоматами, как это мы наблюдали в Южной Осетии и Абхазии, а за столом переговоров», — приводит слова Бобковой ИА «Новости Приднестровья».

В Кишиневе в качестве контраргумента говорят, что «Приднестровье находилось в составе Молдовы».

«Это не так, — отмечает Ястребчак, — потому что на момент распада СССР уже самой Республики Молдова в его составе не было. Ещё в 1990 году Молдовой был провозглашён суверенитет, в то время как ПМССР сохраняла свою субъектность в составе Советского Союза, участвуя и в референдуме о его сохранении, и в других внутригосударственных общесоюзных процедурах. Поэтому, как мне представляется, все выводы и положения резолюции соответствуют и реалиям, и фактически сложившейся ситуации».

Экс-замминистра иностранных дел ПМР Сергей Симоненко отметил, что правовая часть в том, что касается права Приднестровья на независимость, была дополнена и стала более ёмкой и последовательной. «Для нас важное значение имеет то, что это событие произошло именно в России и заключение дали российские специалисты… Для России это уже юридически разложенный документ, на который могут ориентироваться и российские власти. Для нас это поддержка и морального характера, свидетельствующая о том, что Россия о нас помнит и заботится о нас», — сказал он.

«Надо всё время об этом говорить, надо подкреплять, держать в тонусе, постоянно заявлять, что мы боремся за свою независимость. Это действительно хороший информационный повод. Придётся рассмотреть этот документ и учесть его тезисы. Также надо придумать новые способы для привлечения внимания. Но надо к этому привлекать не только российских правоведов, но и специалистов из других стран, чтобы и там наша позиция нашла бы такое же понимание, как и у россиян. Должна вестись планомерная системная работа», — подчеркнул директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Владимир Ястребчак отметил и важность обращения по этому поводу в ООН: «Что же касается ООН, то, возможно, что это новая площадка для того, чтобы Приднестровье могло более активно и эффективно отстаивать свои интересы. Что же касается направления резолюции в Молдову или на Украину, то там есть сформировавшиеся точки зрения, но тем не менее нашим коллегам будет полезно увидеть взгляд российского юридического сообщества, которое с непредвзятой точки зрения рассмотрело этот вопрос».