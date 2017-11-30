Ташкент, 1 декабря, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией состоялись 29 ноября в столице Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM. В Ташкенте, в рамках события, прошла выставка фотографий и документов «Россия и Узбекистан: 25 лет стратегического партнерства», также состоялась научно-практическая конференция и круглый стол с участием ведущих экспертов двух стран.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

В церемонии открытия приняли участие представители органов власти Республики Узбекистан и Российской Федерации, делегация Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с заместителем председателя Совета Федерации И. Умахановым.

Приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина, размещенное в каталоге выставки, огласил начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

В приветственном послании президента России к организаторам и участникам выставки, в частности отмечается, что «отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы и взаимопомощи. Народы России и Узбекистана вместе выстояли в годы суровых военных испытаний, делили радость побед, сообща поднимали из руин Ташкент после разрушительного землетрясения».

В свою очередь, приветствие президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева зачитал Государственный советник Президента Республики Узбекистан Хайритдин Султанов.

В нем, в частности, говорится, что «за последние четверть века удалось достичь значительных результатов в укреплении многоплановых отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерации, которые вышли на уровень стратегического партнёрства и сотрудничества».

«За последние четверть века нашим странам удалось существенно продвинуться вперед на пути расширения связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Наработана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более 200 документов. Подписанные в 2004 и 2005 годах Договоры о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях вывели наше сотрудничество на качественно новый уровень. Налажено конструктивное взаимодействие на международных площадках, в том числе в рамках ООН, СНГ, ШОС», также отметил в своем выступлении посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Посол указал, что развивается «по нарастающей торгово-экономическое взаимодействие, успешно функционирует российско-узбекская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, 18-е заседание которой состоялось в феврале этого года в Ташкенте».

«За последнее время в Узбекистане побывали первый вице-премьер РФ И. Шувалов, министр сельского хозяйства А. Ткачев, министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров, вице-премьер Д.Рогозин. В ноябре в Ташкенте прошел Совет глав правительств СНГ, в котором принял участие находящийся здесь с официальным визитом Дмитрий Анатольевия Медведев. Сторонами был подписан пакет совместных инвестиционных проектов, документы в области использования мирного атома и миграционной сфере», подчеркнул дипломат.

Озвучивая статистику, глава российской дипмиссии отметил, что узбекско-российский товарооборот в 2016 году составил 4,2 млрд. долларов, «ставится задача увеличения товарооборота по итогам текущего года до 5 млрд. долларов».

Выставка продлится в течение месяца, жители Ташкента и других городов Узбекистана смогут ознакомиться с уникальными документами, которые раскрывают динамичный и поступательный характер отношений между нашими странами на современном этапе развития политического, экономического, культурного сотрудничества. Специальный раздел выставки содержит архивные исторические документы, рассказывающие о событиях военных лет, когда Узбекистан стал вторым домом для тысяч эвакуированных жителей из других республик Советского Союза и о восстановлении Ташкента общими усилиями после разрушительного землетрясения 1966 года.

В Узбекистане работают более 900 предприятий с участием российского капитала, а на территории России действуют порядка 500 узбекских хозяйствующих субъектов. Российские инвестиции в экономику Узбекистана на сегодняшний день превышают 7 миллиардов долларов.

В числе реализуемых на территории Узбекистана крупнейших инвестиционных проектов с российским участием можно назвать строительство Кандымского газоперерабатывающего завода, первая очередь которого введена в строй в начале ноября 2017 года. Ведется совместная работа по строительству Джизакского нефтеперерабатывающего завода, медно-обогатительного комплекса в Ташкентской области, модернизации Узбекского металлургического комбината в Бекабаде и цементного завода в Ахангаране (Ташкентская область), над проектами «Газпрома» в Каракалпакии (Шахпахты, Джел) и Сурхандарьинской области.

Подписанное в апреле 2017 года межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству задает рамки взаимодействия между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными единицами Узбекистана. В текущем году состоялись визиты делегации Ташкентской области в Ленинградскую область и город Санкт-Петербург, Андижанской области в Новосибирскую область и Красноярский край, Наманганской области в Свердловскую и Челябинскую области и Самаркандской области в Республику Татарстан и Республику Башкортостан. Узбекистан, в свою очередь, посетили делегации Новосибирской области во главе с губернатором В. Городецким, главы Татарстана Р.Н.Миниханов и Чеченской Республики Р.А.Кадыров. В ноябре 2017 года в республике находилась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга во главе с губернатором Г.С.Полтавченко, принимавшая участие в проведении Дней культуры Северной столицы в Узбекистане. Совсем недавно завершился визит в Узбекистан представительной делегации Алтайского края во главе заместителем Председателя Правительства региона В.Мещеряковым.

Заметно активизировалось сотрудничество в сфере безопасности, подтверждением чему служат проведенные совместные узбекско-российские военные учения на полигоне «Фориш» в Джизакской области, а также российско-узбекские межведомственные консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности в Ташкенте в октябре с.г.

Одним из приоритетных направлений российско-узбекского взаимодействия является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В прошлом году в Узбекистане с успехом прошли Дни России, а в сентябре этого года Дни Узбекистана у нас в стране. Яркими событиями культурной жизни стали выставка «Сокровища Нукуса» из Государственного музея искусств РУ им. И.В.Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве, концерты Мариинского театра, Национального филармонического оркестра России и российской оперной певицы А. Нетребко, известного джазового исполнителя А. Кондакова и гастроли Московского художественного театра им. Чехова в Ташкенте.

Большим событием не только для местной православной паствы, но и для развития духовных связей двух стран в целом стал визит в сентябре-октябре этого года Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Узбекистан, в ходе которого он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, представителями высшего мусульманского духовенства, а также посетил города Самарканд и Бухару.

Заметно расширилось сотрудничество в сфере здравоохранения. Подписано около двух десятков документов о взаимодействии между крупными медицинскими центрами России и Узбекистана, в том числе с Национальным научно-практическим центром сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева, научным центром нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко и научно-исследовательским институтом скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Российские врачи регулярно приезжают в Узбекистан для передачи опыта своим узбекским коллегам.

Большой интерес обе стороны демонстрируют к развитию сотрудничества в области образования и науки. На регулярной основе организуются двусторонние научно-практические конференции. В России обучаются 22 тысячи студентов из Узбекистана. В прошлом году на учебу в российские вузы поступило более 4 тысяч узбекских абитуриентов. В Узбекистане успешно работают филиалы Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им.И.М.Губкина.