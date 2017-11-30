Москва, 30 ноября, 2017, 23:46 — ИА Регнум. «Я считаю, что к партии должно присоединиться настоящее офицерство, здоровая часть военных и силовиков», — заявил на прошедшем в понедельник 27 ноября съезде «Партии Дела» генерал-полковник Леонид Ивашов. Сам он стал членом её Генерального совета, окончательно разрешив длившуюся последние месяцы интригу: поддержит ли известный эксперт по военной стратегии и внешней политике коммунистов или команду промышленника Константина Бабкина.

Partyadela.ru 27 ноября в Москве прошёл IV съезд «Партии Дела»

И те, и другие в последнее время оказывались в эпицентре скандалов. Только если у КПРФ они связаны с внутрипартийными разборками (клоунада под названием «Зюганов — кандидат в президенты» порядком надоела и самим «красным»), то «Партия Дела» отражает нападки со стороны. Её список сняли на прошедших выборах в Сахалинскую областную думу, увы, уже привычным для независимых политических сил манером — с давлением на кандидатов, судебным и полицейским беспределом.

А через пару месяцев о присоединении к «Партии Дела» на её съезде объявили такие люди, как Ивашов, генеральный директор RALF RINGER Андрей Бережной, директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев и член Международной гильдии писателей и Союза писателей России Виктор Балдоржиев. Набор, согласитесь, пёстрый. И полный — тут тебе и традиционные для партии производственники, и военные, и интеллигенция. И даже чиновничество — не зря секретарём Федерального совета был переизбран экс-сотрудник Администрации президента Алексей Лапушкин, наверняка знакомый с механизмом работы госаппарата и заглядывавший под прикрывающий битву бульдогов ковёр. Партия, очевидно, пытается выстроить нечто вроде мини-системы, охватить максимум слоёв общества — или, по крайней мере, тех слоёв, которые хоть как-то влияют на принятие решений. «Мы претендуем на большее!» — амбициозно заявляет Бабкин.

И судя по тому, каких людей привлекает партия, эти амбиции в отношении сторонников вполне обоснованы. Человек, поднявший когда-то известный завод «Ростсельмаш» (выручка которого за 2016-й год выросла на 42%, а сам он входит в четвёрку мировых лидеров сельхозтехники), не бросает слова на ветер, рассуждают прагматичные деловые и военные люди. Которых, видимо, не смущает небольшое пока представительство партии — около полсотни депутатов. На вышеупомянутых выборах в Сахалинскую облдуму ей пророчили лишь два-три мандата из двадцати семи. Но список «Партии Дела» всё-таки был силовым образом снят. В частности, одному из кандидатов угрожал лично глава аппарата губернатора Сахалина Александр Дерновой. И этим закончил свою карьеру на острове — сначала в отношении него была назначена служебная проверка, а затем, видимо, по её итогам, он был освобождён от должности с забавной формулировкой «не нашёл себя на Сахалине».

Согласно выпущенному юристами «Партии Дела» докладу, позиция суда была странноватой: он принял во внимание протоколы полицейских опросов членов местных отделений, которые заявляли, что не выдвигали делегатов на региональную конференцию. Для не знакомых с тонкостями процедуры поясняем: это означает, что принятое на конференции решение о выдвижении списка кандидатов нелегитимно. Сайт «Партии Дела» предоставляет не только текст доклада, но и официальные документы — те самые протоколы, заполненные под копирку. Да и к тому же некоторые опрошенные почему-то указывают партию «Правое дело». И вот такие бумаги всерьёз воспринимает ВС, не опросив свидетелей, не проведя экспертизу почерков. Это всего лишь доследственная проверка, никакое дело возбуждено не было — не нашли оснований. Но раз полицейские сказали, значит, это правда. Помните знаменитое заявление замминистра МВД Зубова о том, что у полицейских должна быть презумпция доверия? Вот она, во всей красе.

Впрочем, обсуждать очередную неудачу очередной оппозиционной партии было бы бессмысленно, если бы не одно «но». «Партию Дела» нельзя назвать оппозицией в том смысле, в котором мы обычно её понимаем. Партия не устраивает громких митингов с неясными лозунгами (кроме протестов в 2012-м году против вступления в ВТО, которое яростно критикует в своей программе), не кричит истерично о «полицейском произволе» и не отправляет главу государства в отставку. Более того — даже в нынешнем балагане под названием «выдвижение кандидатов в президенты» отказалась участвовать. Её муниципальные депутаты по мере сил и возможностей решают местные вопросы, сам Константин Бабкин возглавляет Совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты (ТПП), продвигает идеи своей партии в высших экономических кругах. Принятая на съезде «Партии Дела» экономическая программа — это «Стратегия развития России до 2025-го года», разработанная в ТПП. Программа субсидирования сельхозтехники («Программа №1432»), тоже созданная командой Бабкина, успешно применяется правительством.

Получается интересная ситуация: с одной стороны, «Партия Дела» не дерёт глотку, призывая «свергнуть кровавый режим». С другой — её кандидатов снимают «по беспределу», очевидно, чувствуя угрозу. С третьей — к ней присоединяются военные и предприниматели, умеющие просчитывать и взвешивать риски и не привыкшие ввязываться в то, что не имеет перспектив и весомой для них идеологической базы. Постепенно партия привлекает ресурсных сторонников, для которых у Бабкина нашлись убедительные аргументы. А наверху внимательно и тревожно приглядываются к диковинке — не «карманной» и не уличной оппозиции, спокойным солидным людям, которых просто так и не задавишь, и не прикормишь. И что с этой диковинкой делать, видимо, совершенно не представляют.