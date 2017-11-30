Минск, 30 ноября, 2017, 18:49 — ИА Регнум. В Минске завершилась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На последовавшем за заседанием совета в узком составе пленарном заседании президенты стран-членов oрганизации подписали ряд документов, которые касаются реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ на предстоящие годы, дальнейшего развития военной составляющей организации, взаимодействия в обороне, внешней политике и ряде других сфер.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

По сообщению пресс-службы президента Армении, наряду с двумя десятками вопросов, обсужденными в рамках сессии, приняты также политические заявления, в том числе представленное по инициативе Армении заявление «О поддержке посреднических усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию», в котором президенты стран-членов ОДКБ ещё раз подтвердили свою поддержку деятельности сопредседателей МГ, а также известным трём принципам урегулирования конфликта: права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности.

Что касается хода переговорного процесса, то известно, что 6 декабря в Вене состоится встреча глав МИД Аремнии и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группу ОБСЕ. Договорённость о встрече сегодня, 30 ноября подтвердил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«6 декабря я встречусь как с сопредседателями, так и с главой МИД Армении», — сказал азербайджанский министр после встречи с турецким и пакистанским коллегами в Баку. Он заявил, что Азербайджан дал согласие на эту встречу.

«Мы всегда говорим, что переговоры должны быть логичными и субстантивными. В ходе московской встречи мы провели с сопредседателями глубокие и подробные обсуждения. Наверное, сопредседатели продолжат переговоры в этом направлении», — сказал министр.

Неожиданное заявление сделал глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу. По его словам, вчера, 29 ноября, он встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Вчера я встретился с сопредседателями. Я сказал им о необходимости быть более активными, решительными и искренними, и подчеркнул, что окажу поддержку в этой области», — заявил турецкий министр.

Он напомнил об озвученных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлениях в ходе встречи с Владимиром Путиным: «Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия будет решительной, то этот вопрос найдет свое решение, и Турция поддержит эту инициативу. Мы поддерживаем все формулы, которые соответствуют интересам Азербайджана».

В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф после встречи с азербайджанским и турецким коллегами сообщил, что все три страны придерживаются единой позиции в вопросах Кашмира, Нагорного Карабаха и Северного Кипра, и должны выступать с этой позицией для урегулирования этих вопросов».

Ереван и Степанакерт неоднократно заявляли, что Турция должна держаться как можно дальше от карабахского конфликта.

«Если турецкое руководство не устало на протяжении лет повторять одно и тоже — это его проблема. Очевидно, что если Турция хочет помочь урегулированию конфликта, то должна держаться как можно дальше», — заявил 30 октября пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя очередное однобокое заявление Турции по Карабаху.