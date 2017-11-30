Москва, 30 ноября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Версия о «ритуальном убийстве» семьи императора Николая II не носит антисемитского характера. Об этом 30 ноября заявил секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Александр Филиппов Епископ Егорьевский Тихон

«Никто не упомянул ни о национальности, ни о религиозной принадлежности расстреливавших», — сказал епископ, пояснив, что речь шла о «ритуальном возмездии» атеистов-большевиков.

Он добавил, что из восьми человек, участвовавших в расстреле, только Яков Юровский по происхождению не был русским, но и тот не имел религиозных взглядов. «Он был евреем, но не иудеем», — подчеркнул Шевкунов.

«Вся наша комиссия глубоко возмущена попытками обвинить нас в антисемитизме. И то, что сейчас происходит, мы воспринимаем как самую мерзкую провокацию», — сказал он.

Епископ добавил, что имел разговор на эту тему с президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. «Я объяснил ему нашу позицию, и, насколько я понимаю, он был абсолютно удовлетворен этим разговором и объяснением, что всё было просто передернуто», — отметил он.

Напомним, 27 ноября епископ Тихон заявил, что значительная часть членов патриаршей комиссии не имеет сомнений в том, что убийство царской семьи имело ритуальный характер. Позднее старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Марина Молодцова заявила, что СК рассматривает все версии убийства членов семьи Романовых.

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