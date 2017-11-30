Копенгаген, 30 ноября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Закон, который может помешать строительству «Северного потока — 2», принят парламентом Дании. Об этом сообщает в четверг, 30 ноября, агентство Reuters.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«В Дании принят закон, который может запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды страны по соображениям национальной безопасности», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год через Балтийское море от побережья РФ до Германии.

Общую сумму строительства газопровода оценивают примерно в €9,5 млрд.

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