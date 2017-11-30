Москва, 30 ноября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Заявление Дмитрия Медведев о том, что инфляция в 2017 году будет самой низкой за постсоветский период, соответствует действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

ИА REGNUM Инфляция

«Никогда в истории современной России инфляция не была столь низкой. Однако это всего лишь цифра, рассчитанная Росстатом на основе методики, которая вызывает сомнения у самого ЦБ РФ», — пояснила эксперт.

По ее словам, именно поэтому регулятор планирует в будущем рассчитывать данный показатель самостоятельно. Фактически рост потребительских цен в 2017 году, конечно же, больше, чем 2,7%, и составляет порядка 10—12%.

«Увы, граждане пока не чувствуют на себе низкий уровень инфляции. Их доходы продолжают падать, а это говорит о том, что цены на товары и услуги растут быстрее, чем заработная плата российских граждан», — отметила Кокорева.

Валютный курс тоже нельзя назвать стабильным, периодические скачки характерны для рублевых пар, что также негативно отражается на кошельке граждан, сказала она.

«В 2018 году официальная инфляция, вероятно, будет выше 3%. Внешняя конъюнктура, в частности, геополитическая обстановка и решения финансовых регуляторов развитых стран, будут не в пользу России, значит, рубль, а соответственно, экономику страны будет штормить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами российских телеканалов заявил, что в стране в 2017 году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция на уровне 3%.

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