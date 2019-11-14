Киев, 30 ноября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Конкурс на получение в 2018 году двух грантов от «посольского фонда США по сохранению культурного наследия» на Украине объявило посольство США на Украине, сообщает пресс-служба посольства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Согласно сообщению, посольство США предоставляет по программе «Посольский фонд США по сохранению культурного наследия» два гранта на Украине: «Большой проект» и «Малый проект». Первый предполагает участие проектов на сумму от $200 тыс. до $1 млн, второй — от $10 тыс. до $200 тыс.

Читайте также: Украинский чиновник назвал римские цифры буквой «Хы»

«Большой проект» по сохранению украинского культурного наследия подразумевает обеспечение целостности и сохранности различным украинским археологическим объектам, историческим зданиям, музейным коллекциям и так далее. «Малый проект» направлен на сохранение небольших памятников на Украине, музейных экспонатов, а также объектов традиционной украинской культуры.

Гранты предназначены для некоммерческих организаций, учреждений культуры, музеев и других подобных институтов. Конкурс на гранты будет проходить до 20 декабря 2017 года.

Напомним, на Украине сохраняют культуру, в основном уничтожая другую. Так, в стране постоянно сносятся «пропагандистские» памятники, запрещаются российские фильмы, а актерам, побывавшим в Крыму, запрещается въезд на Украину. При этом «сохранение украинской культуры» для нынешней власти заключается только в ношении вышиванок и повсеместном искоренении русского языка.