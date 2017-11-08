Украинский чиновник назвал римские цифры буквой «Хы»

Черкассы, Украина, , 07:58 — REGNUM Отсутствие элементарных знаний в математике показал заместитель мэра Черкасс на Украине Геннадий Шевченко в ходе совещания городского совета, передает местный телеканал «ВИККА».

Согласно сообщению, Шевченко, комментируя доклад главы департамента финансовой политики Черкасс Натальи Джуган, заявил, что римская цифра X на экране — это буква «Хы».

"Черкассы занимают хорошее место», — уверенно сказал Шевченко, пытаясь понять, почему город находится на месте «Хы».

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После этого чиновнику несколько раз объяснили, что существуют римские цифры и что надпись X — это римская цифра «10», а не буква «Хы».

"А вы не знаете, что это? Палочка и «Хы» — это девять, а без палочки — десять», — попыталась вразумить заместителя главы города Джуган.

Тем не менее Шевченко даже после объяснений не понял, что существуют римские цифры и как их правильно читать, снова заявив, что город находится на «Хы» месте, то есть «хорошем».

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Напомним, качество образования на Украине продолжает падать, особенно после объявленной в 2014 году незаконными властями «украинизации». Так, ранее на Украине приняли новый закон об образовании, который сокращает число обязательных для изучения предметов в школе с 22 до девяти. Чтобы достичь этого, украинские школы начнут создавать интегральные предметы, например «словесность» и «природа и мир».

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