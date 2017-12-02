Москва, 2 декабря, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Мы на Октябрьской железной дороге каждый день стараемся делать безопасным и комфортным путешествие жителей страны и наших гостей из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Быстрота движения не мешает насладиться живописными окрестностями.

Sergey Korovkin 84 Скоростной поезд «Сапсан»

«Я живу в России» — ежедневный проект ИА REGNUM и Ашота Джазояна. Каждый день агентство публикует видеоролики, представляющие собой цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны. Секретарь Союза журналистов России и режиссер Ашот Джазоян совместно с ИА REGNUM приглашают к участию в проекте российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны содержать в себе историю одного человека, семьи или коллектива. Движение #ЯживуВРоссии создано, чтобы показать нашу страну глазами тех, кто всегда находится рядом, но незаслуженно остается без внимания — людей труда с их простой и удивительной жизнью. Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы на сайте iliveinrussia.ru.