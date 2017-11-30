Санкт-Петербург, 30 ноября, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник («Партия роста») просит прокурора города Сергея Литвиненко проверить на соответствие закону концессионное соглашение по созданию и эксплуатации линии частного трамвая в Красногвардейском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщила 30 ноября пресс-служба депутата. Резник считает, что соглашение не выполняется концессионером и должно быть расторгнуто.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство линии частного трамвая в Петербурге

Соглашение «О создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвадейском районе Санкт-Петербурга» было заключено между Смольным и ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК), контролируемым Группой ЛСР. Согласно документу, первый этап проекта должен был быть завершен не позднее, чем через 17 месяцев после подписания документа. Этот срок истек 1 ноября, однако движение трамваев под брендом «Чижик» до сих пор не началось.

Главным поводом для обращения парламентария к прокурору стали факты несоблюдения ТКК изначальных условий, на которых заключалось концессионное соглашение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сначала строители собирались уложить специальные рельсы австрийского производства и монолитную фибро-бетонную конструкцию, обеспечивающую срок службы путей более 50 лет и почти бесшумный ход трамвая. Но в итоге применили дешевую рельсо-шпальную конструкцию, аналогичную той, которую сами же разобрали перед началом реализации проекта. Смольный заявил, что концессионер за счет таких изменений сэкономил 1,1 млрд рублей, которые следует вернуть в бюджет. Подрядчик отрицает факт столь масштабной экономии.

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Максим Резник также напоминает, что текст концессии по частному трамваю до сих пор не обнародован. По его словам, Смольный отказался предоставлять документ на общественное обсуждение, прикрываясь конфиденциальностью этих сведений. В связи с этим депутат предполагает, что могут быть выявлены и другие нарушения соглашения, о которых просто не знает общественность и пресса.

Депутат просит прокурора, если будет установлено несоблюдения требований федерального закона «О концессионных соглашениях», выдать предписание правительству Санкт-Петербурга о расторжении данного соглашения.

Ранее Резник обратился к губернатору с требованием провести проверку из-за возможности служебного подлога при составлении соглашения между городом и ООО «Транспортная концессионная компания».

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Скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на трамвае будет не выше общегородского тарифа. Однако сроки запуска скоростного трамвая фактически сорваны, отставание от графика составило уже полгода. Как обещал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, первый маршрут новой сети, до Хасанской улицы, будет запущен до конца декабря 2017 года.

Игорь Албин еще в августе заявлял об отставании от сроков на полгода, а глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк говорила о двухмесячном отставании и грозила ТКК штрафом в 13 млн рублей.

Как рассказывало ИА REGNUM, реализация проекта — перекрытие проезжей части ради прокладки трамвайных путей и развязок — привела к большим трудностям для жителей Красногвардейского района и автомобилистов, резко осложнила дорожную ситуацию.