Москва, 30 ноября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Американские СМИ могут лишиться аккредитации при Госдуме и Совете Федерации после решения депутатов Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения о лишении аккредитации в Конгрессе США журналистов RT America.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

В своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что теперь американские СМИ могут остаться без аккредитации в Госдуме и Совфеде.

«И совсем не потому, что я там вчера выступала», — написала Симоньян.

По словам члена комиссии Совфеда по информационной политике Игоря Морозова, ответные меры Советом Федерации могут быть приняты уже 30 ноября — это нужно сделать, считает сенатор, не затягивая.

«У нас есть возможность лишить СМИ США возможности беспрепятственного прохода в Совет Федерации», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Он пояснил, что российские СМИ должны аккредитоваться в Совет Федерации и подать заявку на пропуск, тогда как журналистам иностранных СМИ для прохода в Совфед достаточно показать аккредитационную карту МИД и получить пропуск в бюро пропусков.

Журналисты RT America были лишены аккредитации при Конгрессе США 21 ноября. Причиной этого в Исполнительном комитете корреспондентов радио и телевидения назвали внесение телеканала в список иноагентов. В этот список телеканал попал под угрозой суда.

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Решение уже раскритиковал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он пояснил, что Вашингтон много раз говорил о том, что регистрация RT в качестве иноагента не приведет ни к каким негативным последствиям.

Однако, на практике оказалось не так, и посол охарактеризовал этот шаг как «недружественный» по отношению к России. Кроме того, этим шагом подрывается основополагающий принцип свободы печати в Соединенных Штатах, добавил дипломат.

После того как российская сторона в свою очередь приняла закон, в соответствии с которым финансируемые из-за рубежа СМИ могут быть признаны в России иностранными агентами, Вашингтон призвал Москву «не ограничивать свободу слова».

Решение Вашингтона стало продолжением политики давления США на российские СМИ. Ранее в октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в Конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

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Напомним, 11 сентября компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо от министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента на основании закона FARA 1938 года (Foreign Propagandists Registration Act).

Министерство юстиции США в своем решении основывалось на законе об иностранных агентах от 1938 года, направленном на борьбу со СМИ фашистской Германии. Однако этот закон никогда потом не применялся против СМИ других стран. И к таким медийным гигантам, как ВВС или «Немецкая волна», которые также финансируются Британией и Германией для продвижения интересов своих стран за рубежом, вопросов у США нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия американской администрации противоречат принципам свободы слова, и сообщила о возможной ответной реакции на действия США, которая включит в себя соответствующие ограничения на деятельность американских СМИ на территории России.

Данной проблеме было посвящено и оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, прошедшее 29 сентября, в ходе которого члены Совбеза обсудили нарастающее давление на российские СМИ за рубежом.

Пытаясь изгнать RT с американского рынка, администрация США фактически расписывается в том, что а) свобода слова для нее пустой звук, если она не контролирует полностью эту свободу слова; б) что «свобода слова» может быть только американской, а всё остальное — это пропаганда; в) что Америка проигрывает России в правдивости своей информации и, как мошенник, пытается не играть в шахматы, а бить шахматной доской по голове, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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