Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке осудили очередное ракетное испытание в КНДР. Об этом, как передает НТВ, сообщил заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман.

ООН. Крокодил. 1951

«Генсек ООН осуждает факт ракетного запуска, ставшего прямым нарушением резолюций Совета Безопасности, — говорит Фелтман. — КНДР показывает полнейшее неуважение консолидированной позиции международного сообщества».

По его словам, СБ ООН призывает власти КНДР воздержаться от дальнейших шагов по «дестабилизации ситуации на полуострове».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября власти КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты. Ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.

По предварительным данным, речь идет о новом типе межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

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