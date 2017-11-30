Новосибирск, 30 ноября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Подготовка к новогодним утренникам в детских садах Новосибирска в этом году вызвала активное обсуждение среди родителей и общественности. А причиной тому стало распоряжение мэрии, хотя, как позже выяснилось, всё же рекомендация, не приглашать на детские утренники аниматоров в костюме Деда Мороза.

Правительство Новосибирской области Главный Дед Мороз России

Некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову сообщали, что «в соответствии с рекомендациями детских психологов нежелательно пользоваться услугами аниматоров, играющих роль Дедов Морозов».

«Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку, но этого психологи не советуют», — цитирует «РБК» Терешкову.

Такую рекомендацию некоторые новосибирцы восприняли как прямой запрет и тут же принялись писать посты возмущения на страницах социальных сетей.

Версий было предостаточно. И о полном запрете Деда Мороза на утренниках в детских садах, и о запрете лишь аниматорских услуг и переложении исполнения данной роли на педагогический коллектив учреждения или кого-то из родителей и так далее. Казалось, что либо сами власти не договорились о едином мнении относительно данной темы, либо некоторые чиновники меняли его. Потому как позже в СМИ появился ещё один комментарий Анны Терешкой, где она говорит, что ни о каком запрете в городе речи не идёт — такое решение могут принимать лишь сами родители.

«Это ерунда… Не может город дать такой запрет, — сказала Терешкова.

Что же тогда может «дать» город? В департаменте образования мэрии Новосибирска ИА REGNUM отметили, что запрета на привлечение по инициативе и с согласия родителей актеров театральных и иных творческих студий для проведения тематических праздников, в том числе Нового года, не вводилось.

«Предложение использовать творческий потенциал педагогического коллектива образовательных учреждений носит рекомендательный характер», — указали в департаменте.

Отвечая на вопрос, почему вообще возникла необходимость такой рекомендации, новосибирские власти ссылаются на приказ департамента образования мэрии от 22 ноября 2017 года «О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности обучающихся и работников, антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска в период проведения новогодних праздников и в дни зимних каникул школьников в 2017\2018 году», согласно которому руководителям образовательных организаций города и было рекомендовано проводить новогодние праздники силами творческого потенциала педагогического коллектива и возможностей учреждения дополнительного образования. Кроме того, власти указывают, что п.1.15 приказа в целях антитеррористической защищенности и охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольных учреждений запрещает нахождение посторонних лиц и организацию проведения заказных праздничных мероприятий с детьми без согласия администрации образовательного учреждения.

«Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, развивает эмоциональную сферу, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые. Новогодние праздники самые долгожданные и радостные для всех участников образовательного процесса. Сценарии к этим развлечениям педагогические коллективы готовят заранее. Сценарий утверждается руководителями учреждений. Творческой группой обсуждаются персонажи, действующие лица, главные герои праздника, подбираются подвижные игры в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями для детей дошкольного возраста. Представители родительской общественности могут принять посильное участие в организации и проведении развлечений для дошколят в рамках подготовленного сценарного плана», — считают в департаменте культуры.

Свою роль в истории «гонения» Деда Мороза сыграли и деньги. В департаменте образования мэрии Новосибирска подчеркнули, что согласно приказу от 4 сентября 2017 года «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей обучающихся образовательных учреждений города Новосибирска» руководителям напомнили об обязательности соблюдения требований Федерального закона и недопущении неправомерных сборов денежных средств с родителей.

Насколько забота об эмоциональном состоянии детей со стороны властей оправдана? Как отметила ИА REGNUM семейный и перинатальный психолог Полина Ртищева, для детей раннего возраста, действительно, не рекомендуют на утренниках вводить персонаж Деда Мороза.

«Во-первых, дети боятся его, не понимают пока его функции, для чего нужен и кто такой. Дед Мороз — персонаж социальный, дети узнают о нём от родителей и из общества, а именно — волшебник, который дарит подарки. Подарки дети очень любят, и на основе этого формируется положительное отношение к Деду Морозу. Рекомендуется на утреннике быть только Снегурочке, у неё нежный голос, она женского пола. Это положительно сказывается для деток, так как малыши больше времени проводят с мамами и бабушками, поэтому не пугаются Снегурочки. Дедаороза на утренниках для детей до трёх лет рекомендуют заменить на игрушечного или перчаточную куклу», — отмечает психолог.

Что же касается незаконного сбора средств, то, как рассказали ИА REGNUM родители одного из детских садов города, эти опасения существуют не первый год. На протяжении уже нескольких лет родителям предлагается подписать согласие на приглашение аниматора на новогодний утренник в детский сад. При этом деньги собирают не сотрудники детского сада, а члены родительского комитета. Однако, если хотя бы один из родителей будет не согласен заплатить за приглашенного Деда Мороза, то учреждение полностью отказывается от подобной услуги и роль волшебника должен будет сыграть либо кто-то из родителей, либо сотрудник детского сада. При этом выбранному актеру предстоит ещё выучить сценарий, который порой укладывается в десятки страниц. На такую «жертву» мало кто из родителей готов пойти. Да и к тому же ребенок может узнать в таком Деде Морозе своего родителя или воспитателя.

Большинство родителей и некоторые воспитатели, с которыми удалось пообщаться, к рекомендациям властей и психологов отнеслись скептически, отметив, что какой Новый год может быть без Деда Мороза. Да и дети с нетерпением ждут его с подарками.

Интересно также то, что некоторое время назад, 14 ноября, в Новосибирске в рамках предновогоднего путешествия по регионам страны побывал главный Дед Мороз России, которому новосибирские власти почему-то общаться с детьми не запрещали, даже наоборот.

Дедушка побывал в детских социальных учреждениях, встречался с детьми, участвовал в благотворительных мероприятиях и праздничном концерте на главной площади областного центра. И тогда власти к мнению психологов почему-то не прислушивались.