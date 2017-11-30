Барнаул, 30 ноября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. К решению проблем, сложившихся на российском зерновом рынке, нужно подходить осторожно, максимально учитывая интересы всех участников процесса, считает губернатор Алтайского края Александр Карлин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Напомним, в текущем сельскохозяйственном году региону, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось собрать внушительный урожай зерновых, переваливший за 5 млн тонн в бункерном весе. Но ещё задолго до окончания уборочной кампании цены на него начали стремительно падать (по отдельным позициям, в сравнении с 2016 годом, падение составило даже не в 2, а в 4 раза). К примеру, за килограмм гречихи нового урожая перекупщики не предлагают больше 3,5 рубля за килограмм. Около 5,5 рубля дают за пшеницу 3 класса, за семя подсолнечника можно выручить порядка 10 рублей/кг. И это при том, что расчёта придется ждать ещё порядка трёх недель.

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«Я глубоко убеждён: с государственных позиций нужно делать всё, чтобы не было резких скачков ни в ту, ни в другую сторону на рынке, чтобы не оказать травмирующего воздействия на финансово-экономическое состояние участников экономической деятельности», — сказал глава региона.

По словам Александра Карлина, вопрос возобновления зерновых интервенций он обсуждал недавно с федеральными экспертами на всероссийском селекторном совещании по вопросам бюджетной дисциплины.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в поле, Алтайский край

«На уровне Минсельхоза России решение уже созрело. Мы ожидаем начала точечных зерновых интервенций и рассчитываем, что Алтайский край будет определён в числе первых регионов, где они начнутся. Хотелось бы, чтобы это решение было принято как можно быстрее», — отметил Александр Карлин.

Вместе с тем очевидно, что одними интервенциями кризис зерновой отрасли не решить. Одним из важных факторов, влияющих на общее положение дел, является трафик зерна и продукции зернопереработки.

«Если сравнивать Сибирь в транспортной логистике с Краснодаром, то конечно сравнения никакого нет. Мирового огромного падения цены не произошло. И в данный момент известно, что в Краснодаре пшеницу продают дороже 8 рублей. А нам о таких ценах в текущем году стоит только мечтать. К тому же Сибири в этом году вывезти зерно и не удалось вовсе — куда-то вагоны у нас все делись в неизвестном направлении», — отметил в интервью «Вестям-Алтай» руководителя группы «Аграрный бизнес» в региональном отделении Народного фронта Александр Босяк.

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Как известно, уборочная кампания в России почти завершена, но время, когда один день крестьян целый год кормит, ещё не закончилось. Необходимо реализовать товар, расплатиться по кредитам, рассчитаться с рабочими и сделать задел на будущий сельскохозяйственный год. Только вот со всем этим не только в хлебном Алтайском крае проблемы возникли: цены на зерно упали ниже себестоимости, его негде хранить.

Между тем земледельцы, зернопереработчики и трейдеры не торопятся садиться за общий стол переговоров, хотя очевидно, что кризис коснулся всех. Очевидно и то, что далеко не все руководители хозяйств могут придержать зерно в ожидании более выгодной цены. Напомним, представители банков проинформировали о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 алтайским аграриям необходимо выплатить банкам 2,2 млрд рублей по кредитам.