Сочи, Краснодарский край, 30 ноября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где политики обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщает 30 ноября агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Владимир Путин и Ли Кэцян

По словам Ли, Китай намерен сотрудничать с Россией в вопросе укрепления взаимодействия и координации внешней политики двух стран, а также развития сотрудничества в рамках международных организаций вроде Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также добавил, что Китай и Россия совместно вливают конструктивную струю в обеспечение глобального мирного развития.

Во время встречи Ли передал Путину личное приветствие от имени председателя КНР Си Цзиньпина и вспомнил успешную встречу лидеров двух стран, которая прошла в ноябре в кулуарах 25-й встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском города Дананг.

Отмечая, что экономическое сотрудничество между странами переживает этап бурного развития, Ли также заявил, что страны продолжают продвигать взаимодействие в таких традиционных сферах, как экономика, торговля, энергетика, авиация, транспортная инфраструктура, выпуск производственного оборудования и сельское хозяйство. Кроме того, осваиваются и новые направления, вроде цифровой экономики или технологических инноваций.

По словам Ли, Китай готов согласовать свой проект «Нового шелкового пути» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Он также призвал раскрыть потенциал развития российского Дальнего Востока и расширить приграничную торговлю, что принесет выгоду народам двух стран.

Со своей стороны, Путин заявил, что периодические обмены на высшем уровне и взаимодействие между Китаем и Россией демонстрируют стабильность и высокий уровень развития двусторонних отношений.

По его словам, Россия и Китай переживают период роста сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и прочих.

Путин выразил надежду, что страны смогут согласовать свои стратегии развития во имя достижения еще более взаимовыгодных результатов, поскольку инициатива «Нового шелкового пути» и программы развития стран ЕАЭС комплементарны.

Напомним, что Ли Кэцян находится с официальным визитом в России на 16-й встрече глав правительств стран ШОС, которая проводится в российском Сочи с 30 ноября по 1 декабря. Перед этим Ли был с официальным визитом в Венгрии, где проходила шестая встреча глав правительств Китая и стран Центральной и Восточной Европы в формате «16+1».