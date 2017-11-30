Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Постпред США в ООН Никки Хейли потребовала прекратить поставки нефти из Китая в Северную Корею, передает CNBC.

Roman Harak Флаги Китая и КНДР

«Мы обращаемся к Си (Цзиньпину), чтобы он принял это решение. Мы считаем, что у него есть возможность делать правильные вещи на благо всех стран. Китай должен продемонстрировать лидерство. И он может сделать это сам по себе, или мы можем взять нефтяную ситуацию в свои руки», — заявила Хейли журналистам в штаб-квартире ООН.

По словам Хейли, «Китай может делать больше» для преодоления кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, ранее Никки Хейли в ходе выступления в Совете Безопасности ООН повторила «нашумевшие» заявления Дональда Трампа о готовности «полностью уничтожить» Северную Корею.

Поводом для гнева постпреда ООН стали очередные ракетные испытания КНДР, которые Пхеньян провел в ночь на 29 ноября.