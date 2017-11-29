Москва, 30 ноября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Порыв магистрального трубопровода теплосети произошел в Москве на ТЭЦ-23 Мосэнерго, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Minenergo.gov.ru Порыв магистрального трубопровода теплосети на ТЭЦ-23 Мосэнерго

«29 ноября в 18:40 мск в районе дома № 7 по улице Байкальская произошел порыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 мм от ТЭЦ-23 Мосэнерго (производственное подразделение филиала «ТЭЦ-23» ПАО «Мосэнерго»)», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что трубопровод принадлежит и обслуживается ПАО «МОЭК» (ДЗО ООО «Газпром энергохолдинг»).

К настоящему моменту от теплоснабжения отключены свыше двух тысяч домов. В них также не подается горячая вода.

В рамках ликвидации последствий аварии поврежденный участок трубопровода перекрыли. В результате ЧП порядка 900 жилых домов в Восточном административном округе (ВАО) осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети.

Специалисты приступили к восстановлению в 20:00 мск. Пять бригад задействованы в работах по ликвидации последствий ЧП.

Отметим, что в результате ЧП есть пострадавшие. Несколько районов города остались без горячей воды (Богородское, Гольяново, Измайлово, Метрогородок, Сокольники, Соколиная гора).