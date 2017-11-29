Вашингтон, 30 ноября, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Причастность Москвы к так называемым акустическим атакам, которым якобы подверглись американские дипломаты на Кубе, констатировали два сотрудника сферы безопасности США, передает телеканал CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Источники телеканала пояснили, как разведка «вышла на Москву». Версия причастности русских к «акустическому скандалу» на Кубе начала рассматриваться после жалоб двух человек — американского дипломата и его жены.

«Жертвой» атак стал сотрудник Агентства США по международному развитию. Он с сентября 2017 года поступил на работу в американское посольство в Узбекистане.

С жалобами на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у «жертв» «акустической атаки» на Кубе, обратились к специалистам он и его жена. В результате у американской разведки возникло подозрение в причастности Москвы к акустическим атакам на Кубе.

Стоит отметить, что «пострадавших» обследовали врачи. Результат не объявлен. Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что «никакого инцидента в Узбекистане не было».

Напомним, акустический скандал между Вашингтоном и Гаваной длится несколько месяцев.

Якобы произошедшая и пока не доказанная атака на американских дипломатов стала поводом для сокращения американской дипмиссии на Кубе и к высылке из США кубинских послов, а также к экономическим санкциям против Гаваны.

Сторона обвинения не только не предоставила доказательств факта атаки, но пока и не объяснила, в чем суть этой атаки и какими методами она была проведена.