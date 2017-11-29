«Акустический» скандал США – Куба: разведка заподозрила Москву
Вашингтон, 30 ноября, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Причастность Москвы к так называемым акустическим атакам, которым якобы подверглись американские дипломаты на Кубе, констатировали два сотрудника сферы безопасности США, передает телеканал CBS.
Источники телеканала пояснили, как разведка «вышла на Москву». Версия причастности русских к «акустическому скандалу» на Кубе начала рассматриваться после жалоб двух человек — американского дипломата и его жены.
«Жертвой» атак стал сотрудник Агентства США по международному развитию. Он с сентября 2017 года поступил на работу в американское посольство в Узбекистане.
С жалобами на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у «жертв» «акустической атаки» на Кубе, обратились к специалистам он и его жена. В результате у американской разведки возникло подозрение в причастности Москвы к акустическим атакам на Кубе.
Стоит отметить, что «пострадавших» обследовали врачи. Результат не объявлен. Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что «никакого инцидента в Узбекистане не было».
Напомним, акустический скандал между Вашингтоном и Гаваной длится несколько месяцев.
Якобы произошедшая и пока не доказанная атака на американских дипломатов стала поводом для сокращения американской дипмиссии на Кубе и к высылке из США кубинских послов, а также к экономическим санкциям против Гаваны.
Сторона обвинения не только не предоставила доказательств факта атаки, но пока и не объяснила, в чем суть этой атаки и какими методами она была проведена.