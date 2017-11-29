Москва, 29 ноября, 2017, 22:40 — ИА Регнум. В госкорпорации «Роскосмос» создали комиссию для выяснения причин аварии разгонного блока «Фрегат», запущенного 28 ноября с космодрома Восточный, сообщает 29 ноября пресс-служба корпорации.

Mil.ru Старт ракеты «Союз 2.1»

В данный момент сроком работы комиссии обозначено 15 декабря 2017 года. Ближайшее заседание запланировано на 1 декабря.

«Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года», — указано в официальном сообщении госкорпорации «Роскосмос».

В комиссию кроме специалистов корпорации включены сотрудники ведущих научно-исследовательских институтов ракетно-космической сферы, крупнейших предприятий космической отрасли и представители Министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в 08:41 мск с космодрома «Восточный» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М» и еще 18 спутниками из Канады, Норвегии, Японии, США и других стран не вышел на связь в установленное время. Не исключено, что ракета-носитель и разгонный блок «Фрегат» отклонились от курса и упали в океан.