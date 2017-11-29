Минск, 29 ноября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. На время проведения II Европейских игр в 2019 году Белоруссия может ввести для участников соревнований и иностранных туристов безвизовый режим на въезд и выезд и для временного пребывания на территории страны. По крайней мере такая возможность сейчас прорабатывается, сообщили в пресс-службе белорусского правительства по итогам встречи премьер-министра Андрея Кобякова с председателем Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янезом Кочианчичем сегодня, 29 ноября.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Янезом Кочианчичем

Кобяков во время разговора с Кочианчичем сообщил также, что в настоящее время в Белоруссии заканчивается строительства последнего общежития в деревне атлетов, идет реконструкция стадиона «Динамо» и другие мероприятиях по подготовке к состязаниям. Глава Европейских олимпийских комитетов, в свою очередь, отметил, что подготовка к Евроиграм проходит на должном уровне.

Напомним, что с 21 по 30 июня 2019 года Минск будет принимать на своей территории II Европейские игры. Программа состязаний включает 15 видов спорта. В общей сложности разыгрывается 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.

Сегодня также состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Янезом Кочианчичем. Во время переговоров белорусский лидер заверил председателя ЕОК в том, что во время соревнований ни с чем не будет проблем.

«Это будут лучшие Европейские игры. Потому что этой Олимпиадой будет жить весь белорусский народ», — заявил Лукашенко, отметил, что это будет не локальное мероприятие, а открытое для всех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 гола Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 страны сроком на пять дней. Такое решение Минск принял без какого-либо согласования с российской стороной, несмотря на существование Союзного государства между странами. В связи с этим российской стороной в начале февраля были установлены пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. В Минске данный шаг восприняли крайне негативно, хотя пограничный контроль ввели только дня граждан третьих стран.

Как ожидается, к концу этого года между Россией и Белоруссией будет введен визовый режим по инициативе Москвы. Это связано с угрозой терактов, поскольку из-за короткого безвизового режима Белоруссии с 80 странами через территорию республики иностранный гражданин может за три часа добраться до РФ на автомобиле или поезде, предполагают в ФСБ РФ.

В октябре глава МИД республики Владимир Макей не исключил возможности увеличения срока безвизового пребывания для граждан 80 государств до десяти дней или даже месяца. Принята такая мера может быть в одностороннем порядке. В Минске ожидают, что увеличение срока возможного пребывания иностранцев в Белоруссии будет способствовать расширению деловых контактов и повысит турпоток.