Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Общее количество поступивших в состав ВМФ России до конца 2017 года новых кораблей и судов обеспечения составит свыше 30 единиц. Об этом заявил 29 ноября главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв на расширенном заседании военного совета ВМФ, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров»

На заседании в Санкт-Петербурге были подведены итоги боевой учебы и подготовки сил ВМФ России в 2017 году.

По словам главкома ВМФ, береговые соединения флотов в течении года получили четыре дивизиона ракетных комплексов «Бастион», морская авиация ВМФ пополнилась пятью новыми самолетами Су-30см, восемью модернизированными вертолетами Ка-27.

«Активно развивается береговая инфраструктура ВМФ. В текущем 2017 году уже построено 65 комплексных объектов инфраструктуры флота», — отметил адмирал Владимир Королёв.

Надводные корабли и подводные лодки флотов ВМФ в 2017 году продолжали обеспечивать присутствие российского флага в Мировом океане. Количество заходов российских кораблей в зарубежные порты составило 49, увеличившись вдвое по сравнению с 2015 годом.

Как заявил главком ВМФ, наплаванность (время, проведенное экипажами в море) российских подлодок в 2017 году составила более 3000 суток, а в целом по итогам 2017 года наплаванность всех кораблей Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии составила более 17 000 суток.

В учебных центрах ВМФ за год подготовлено десять вновь сформированных экипажей надводных кораблей, 34 корабельных боевых расчета.

В восточной части Средиземного моря продолжают активно действовать силы постоянного оперативного соединения ВМФ, решающие боевые задачи по поддержке борьбы с террористическими группировками. Кроме того, ВМФ России на регулярной основе продолжает присутствовать в районах Аденского залива и Африканского рога, выполняя антипиратские задачи, отметил главком ВМФ.