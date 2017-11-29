Кишинёв, 29 ноября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Правительство Молдавии и администрация президента страны Игоря Додона разработали два альтернативных проекта решения молдавско-приднестровского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, проект правительства предполагает для Приднестровья статус автономии по примеру Гагаузии, но с еще более усеченными полномочиями, а документ Додона вообще не конкретизирует статус.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

О содержании проекта правительства Молдавии, который пока не был официально обнародован, написал «Коммерсантъ». По информации издания, в нем говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую «мирогарантийную».

Президент Додон в ответ заявил, что проект правительства — это не общая позиция всех ветвей власти в Кишиневе, и его надо доработать. «Мы видели этот проект, считаем, что он не соответствует тем подходам, которые обеспечили бы компромисс и интерес Молдавии в политическом решении и урегулировании приднестровского вопроса», — заявил Игорь Додон для РИА Новости.

Он раскритиковал состав экспертов, которые разрабатывали видение правительства. Речь идет о главе кишиневского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Игоре Мунтяну и румынском аналитике Юлиане Кифу, который раньше был советником президента Румынии, когда этот пост занимал Траян Бэсеску.

Додон отметил, что оба «открыто поддерживают ликвидацию Молдавии и вступление в НАТО», поэтому «можно сразу понять, что документ не соответствует интересам укрепления молдавской государственности».

Говоря о проекте, разработанном в администрации президента, Додон сказал, что в его основе — сохранение, укрепление и международное признание постоянного статуса нейтралитета Молдавии и право Приднестровья на самоопределение в случае потери Молдавией государственности.

Додон добавил, что в Кишиневе попытаются найти общую позицию на уровне президента, спикера парламента и премьер-министра. А если не выйдет, то эта тема будет отложена на период после парламентских выборов 2018 года, говорит Додон, как бы намекая на грядущую победу социалистов.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, полностью контролирующего парламент, правительство, и в значительной степени — самого президент Додона.

Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.