Брянск, 29 ноября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Перед судом предстанет глава Бежицкого района города Брянска Александр Глот, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток при покровительстве незаконной деятельности индивидуальных предпринимателей, сообщили 29 ноября в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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Следствием установлено, что с мая 2016 года по апрель 2017 года Глот прикрывал деятельность нескольких нестационарных торговых точек, незаконно размещенных в его районе.

Глава района обязан был предпринять действия по пресечению незаконной деятельности предпринимателей, но не делал этого. Помощь предпринимателям Глот оказал за взятки в размере 75 и 125 тыс. рублей. Третий представитель малого бизнеса оплатил банкет главы района, а также ремонт автомобиля стоимостью 9,5 тыс. рублей.

Подозреваемый также выделил одному из своих подопечных торговую площадь на универсальной ярмарке, лишив при этом торговых мест трех других предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2017 года завершилось расследование уголовного дела, возбужденного против Александра Глота. Свою вину подозреваемый признал в полной мере.