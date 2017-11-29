Вашингтон, 29 ноября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна сегодня, 29 ноября, введет новые санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом американский лидер написал сегодня в своём Twitter-аккаунте.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп сообщил, что провел телефонный переговоры с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по вопросу конфликта вокруг Северной Кореи.

«Только что провёл разговор с председателем КНР Си Цзиньпином относительно провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные серьёзные санкции против Северной Кореи будут введены сегодня», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что США «справятся со всей этой ситуацией». О каких именно санкциях идёт речь, пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти КНДР сегодня провели очередной пуск баллистической ракеты. По предварительным данным, речь идет о новом типе межконтинентальной баллистической ракеты.

Российские власти уже осудили очередной ракетный пуск КНДР.